Đoković je odprl dušo: Če sem iskren, ga ne spoštujem

Še predno se je začelo OP Avstralije, prvi teniški turnir za grand slam, je zunaj igrišč že zelo "vroče". Nick Kyrgios, avstralski teniški igralec, je eden tistih, ki je najbolj kritičen do Đokovića in ga je preko družabnih omrežij že večkrat ostro kritiziral. Nazadnje je celo dejal, da je najboljši igralec sveta nič drugega kot bedak, ker je direktorju OP Avstralije poslal predloge, kako bi lahko bolje poskrbeli za igralce v času karantene v Avstraliji.

Novak Đoković bo letos v Melbournu lovil svojo že deveto turnirsko zmago. Foto: Guliverimage

Srb se po navadi ne odziva na tovrstne provokacije, a tokrat je le nekaj besed namenil Avstralcu, potem ko so ga vprašali, kaj si misli o obnašanju Kyrgiosa na igrišču in zunaj njega.

"On je dober za šport. Očitno je, da je drugačen. S stvarmi zunaj igrišča se ukvarja na poseben način," je uvodoma povedal Nole, ki je med drugim priznal, da ga kot teniškega igralca spoštuje in da se ima vso pravico izražati na način, kot se. "Mislim, da je zelo talentiran. Ima zelo dobro igro. V preteklosti je dokazal, da lahko premaga kateregakoli igralca."

"Resnično nimam več nobenih dodatnih komentarjev o njem." Foto: Guliverimage

"Če sem iskren, ga ne spoštujem"

Beograjčan pa ima glede obnašanja 25-letnega Avstralca zunaj igrišča povsem drugačno mnenje. "Kar se tiče zunaj igrišča, če sem iskren, ga ne spoštujem. In tukaj bom končal. Resnično nimam več nobenih dodatnih komentarjev o njem, njegovih komentarjih ali karkoli drugega, kar skuša narediti," je bil jasen 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Nick Kyrgios ga je že večkrat javno kritiziral. Foto: Guliverimage

Kyrgios že pred časom o Đokoviću: Preprosto ga ne prenesem

Kot smo že omenili, je Kyrgios Đokovića nazadnje označil za bedaka, ampak pred tem je bilo še veliko več takšnega ali drugačnega kritiziranja, ki po mnenju mnogih ne sodi v šport.

"Mislim, da je obseden s tem, da želi biti priljubljen. Želi biti kot Roger Federer. Želi biti tako priljubljen kot on in ga preprosto ne prenesem," je leta 2019 povedal v enem izmed pogovorov.

Zelo kritičen je bil tudi ob zloglasnem dobrodelnem turnirju Adria Tour, ki so ga morali pozneje zaradi okužb z novim koronavirusom prekiniti. Takrat so namreč po spletu zaokrožile fotografije in videi, kako so se igralci zabavali v enem izmed lokalov.