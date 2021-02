Boris Becker in Novak Đoković sta nekaj let odlično sodelovala.

Boris Becker Novaka Đokovića postavlja med glavne favorite. Foto: Guliverimage Napetost pred OP Avstralije narašča, 8. februarja se začenja zares. Veliko oči je uprtih v Novaka Đokovića, osemkratnega zmagovalca turnirja v Melbournu. Z velikim zanimanjem ga bo spremljal tudi Boris Becker, s katerim sta pred leti več kot uspešno sodelovala.

Novak Đokvić je igralec, ki velikokrat pokaže svoja čustva. Tako pozitivna, kot tudi negativna. Takole se je pred dnevi na pokalu ATP znesel nad svojim loparjem. Veliko čustvenih izbruhov lahko pričakujemo tudi na OP Avstralije. Djokovic pic.twitter.com/zgK27ApSAW — tennis gifs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 5, 2021

Novak Đoković je po mnenju Nemca kot ulični borec. Foto: Guliverimage

Legendarni Nemec se je dotaknil kritik, ki jih je Đoković dobil zaradi predlogov, ki jih je v času avstralske karantene poslal Craigu Tileyju, direktorju turnirja. Becker meni, da mediji niso vedno korektni do Srba.

"On vseeno ve, kako se mora soočiti s temi stvarmi. V času, ko sva bila skupaj, sem v njem videl uličnega borca, ki se nikogar ne boji, človeka, ki se ne boji soočenja. On je najboljši v svojem razredu in prav tako čuti, da ima odgovornost do drugih igralcev. Zaradi tega je še močnejši, ker je moral vsa ta leta iti skozi to. OP Avstralije je osvojil osemkrat in je prvi favorit turnirja. Vsi dobro vedo, kaj pomeni igrati proti Đokoviću v Melbournu," je uvodoma povedal Becker.

Aleksander Zverev nima več izgovorov

Nekdanji prvi igralec sveta, ki še danes velja za najmlajšega zmagovalca Wimbledona, poudarja da na velik uspeh lahko računa še nekaj drugih igralcev. S tem je mislil tudi na Rafaela Nadala, 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam. "On igra za teniško zgodovino, tako da tudi njega štejem med favorite. Posebno tudi Thiema, ki je imel izjemno sezono 2020 in spada med najboljše tri igralce na svetu. Zmagal je OP ZDA in lani je v Melbournu tesno izgubil proti Đokoviću," je za Tennis365 dejal 53-letnik.

Seveda ni pozabil svojega rojaka Aleksandra Zvereva. Ta se je lani soočal s hudim obtožbami. Njegovo nekdanje dekle ga je obtožilo hudega nasilja. "Zelo bi se motil, če ne bi na turnirju prišel daleč. Prihaja v najboljša teniška leta. Ve, da je zdaj vse na njem in da ni več prostora za izgovore.

"Tudi favoriti se bojijo prvega kroga." Foto: Reuters

Turnir bo odprt bolj kot kadarkoli prej

Letošnje OP Avstralije bo posebno, saj imajo igralci v primerjavi s prejšnjimi leti veliko manj dvobojev. Vsi nekako začenjajo iz ničle in to je za vse velika neznanka. "Tudi favoriti se bojijo prvega kroga in tudi favoriti bodo iskali svojo igro skozi prvi teden turnirja. Tudi Novak Đoković ne igra na vrhunski ravni, OP Avstralije je odprt bolj kot kadarkoli prej," meni šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki ga zaradi stanja v svetu letos ne bo v Melbournu, bo pa vseeno strokovni komentator.