Irec je šokiral z zapisom o Đokoviću, srbski mediji so se razpisali

V sredo je v Melbournu odjeknila novica, da bo moralo več kot 500 igralcev in članov osebja še enkrat na testiranje, potem ko se je eden izmed zaposlenih v hotelu okužil s koronavirusom. Tu je na sceno stopil irski novinar Ewan MacKenna. Ta je namreč na svojem profilu na Twitterju zapisal: "Prosim vas, recite mi, da je med njimi Đoković. Vsi to potrebujemo."

Between 500 and 600 Australian Open players, officials and support staff will go into isolation after a worker at one of the event's quarantine hotels tested positive for coronavirus https://t.co/A5txAPYpsq pic.twitter.com/TKT3402muf — BBC Sport (@BBCSport) February 3, 2021

"Nekateri se še vedno pritožujejo"

Odzivi na zapis so bili - pričakovano - kritični. Irskega novinarja pa niso kritizirali samo navijači srbskega zvezdnika, ampak tudi preostali ljubitelji tenisa. Irec je na enega izmed komentarjev odgovoril: "Karantena ni bolezen. Pravzaprav je nekaj, kar je že skoraj eno leto vsiljeno vsem preostalim, vendar se nekateri, ki jim tega ni treba prenašati doma, še vedno pritožujejo."

I cant believe someone would deliberately wish ill another person. Very cruel and unprofessional. — pie pineda (@pieatot) February 3, 2021

V samoizolacijo tudi Cicipas in Wawrinka

Med igralci, ki so morali v samoizolacijo, sta med drugimi tudi Grk Stefanos Cicipas in Švicar Stan Wawrinka. Sereni Williams, Novaku Đokoviću in Rafaelu Nadalu se ni bilo treba samoizolirati. Oni so 14-dnevno karanteno opravili v mestu Adelajda, tako da z okuženim niso mogli imeti stika.

Novak Đoković bo na letošnjem OP Avstralije lovil že svojo deveto turnirsko zmago, prav tako bo branil lansko lovoriko. 33-letni teniški igralec tudi letos velja za enega glavnih favoritov za zmago v deželi tam spodaj.

Novak Đoković je letos odigral le en dvoboj. Foto: Reuters

Do zdaj odigral le en dvoboj

Beograjčan je letos odigral le en dvoboj na pokalu ATP, kjer skupaj s kolegi zastopa Srbijo. V prvem dvoboju je igral proti Denisu Shapovalovu in ga premagal z izidom 7:5, 7:5.