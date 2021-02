Upravičeno izgubil živce: On, pametnjakovič, pa mi da opomin #video

V Melbournu je bilo spet pestro zaradi Nicka Kyrgiosa. Med dvobojem mu je prekipelo in je celo izjavil, da igre ne bo nadaljeval. Na koncu so ga le prepričali, da igra naprej, a je želel pred tem vedeti, ali bo spet kaznovan. Zdi se, da je sodnik tokrat ukrepal prehitro.

Kyrgios ni želel nadaljevati dvoboja

Že nič koliko zgodb smo videli in slišali o Nicku Kyrgiosu, a lahko, po posnetkih sodeč, rečemo, da je glavni sodnik dvoboja Avstralcu prehitro izrekel opomin, potem ko naj bi si med točkama vzel preveč časa. Isti trenutek mu je prekipelo, zapustil je igrišče, sodnika pa med drugim označil za "pametnjakoviča".

Drama Down Under 😬



Kyrgios didn't enjoy receiving a time violation for this...#MurrayRiverOpen pic.twitter.com/9UHOlnWfZV — Tennis TV (@TennisTV) February 3, 2021

"Začel sem servirati. Bil sem v gibanju, kaj govoriš? Ne bom igral, ne bom igral," je bruhalo iz Kyrgiosa, potem ko se je sporekel z glavnim sodnikom Nachom Forcadellom. "Videti je, da to delate samo zato, da se zabavate. Serviral sem, zakaj si moral to narediti? Zato, ker gre pri tenisu za sodnike, kajne? Vas so prišli gledat … Ti si samo statist," je govoril 47. igralec sveta.

Šele supervizor ga je prepričal, da se je vrnil

Pozneje je na igrišče prišel Cedric Mourier, supervizor dvoboja, ki mu je 25-letni teniški igralec razložil, da ni storil nič narobe. "Videl sem uro … Začel sem servirati, on pa je rekel, da gre za časovno kršitev. Zakaj to počne," je spraševal Kyrgios.

Foto: Reuters

"Bom za to kaznovan?"

V obdobju svetovne pandemije velja pravilo, da pobiralci žogic igralcem ne smejo nositi brisač, ampak morajo igralci ponjo sami. To igralcem vzame precej več časa … "Zdaj moramo hoditi gor in dol, da pridemo do svoje brisače, on, pametnjakovič, pa mi da opomin. Zdaj bom zaradi tega dobil kazen, ampak sem igral po pravilih."

Avstralec se je pozneje le strinjal, da bo nadaljeval dvoboj, a šele po tem, ko je Mourierja vprašal, ali bo za ta incident kaznovan. "Bom za to kaznovan? Da ali ne? Dovolj denarja sem izgubil zaradi takšnih kikirikijev."

Nick je na koncu v dvoboju proti rojaku Harryju Bourchierju zmagal (6:2, 7:6) in se uvrstil v tretji krog tekmovanja, kjer ga čaka Hrvat Borna Ćorić.