Podpira "nora" pravila karantene, Nadal opozarja na umrle

Serena Williams, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, počasi končuje dvotedensko karanteno v Adelaidi, kjer trenutno živi. Vemo, da se začetek prihodnjega meseca v Melbournu začne OP Avstralije. "Zelo je strogo, ampak je tudi dobro. Kot sem nazadnje slišala, Avstralija nima nobenega okuženega s koronavirusom. To je neverjetno. Cela država, kajne? To je res nekaj neverjetnega."

"Ko smo prišli v Avstralijo, smo morali vsi v karanteno za 14 dni. To je noro, vendar je tudi zelo v redu, saj za tem sledi nova normalnost. Kot smo jo imeli lani v ZDA."

Hearing Colbert say 'wow' after Serena tells him Australia has zero cases of covid, really hits home. Boy we're lucky pic.twitter.com/JVv9KrN4xU