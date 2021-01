Združenje WTA dodalo še en turnir za igralke v strogi karanteni

Vodstvo združenja profesionalnih teniških igralk WTA in Avstralska teniška zveza sta v nedeljski izjavi za javnost sporočila, da bosta med 3. in 7. februarjem v Melbournu organizirala turnir za igralke v strogi karanteni. To bo tretji ženski pripravljalni turnir pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije 8. februarja.

"S tem turnirjem želimo igralkam omogočiti kar se da uspešno pripravo in treninge pred sezono tenisa v Avstraliji," so zapisali na spletni strani WTA. Zavedajo se namreč, da nekatere igralke ne bodo imele takšnih pogojev za nastop na prvem turnirju velike četverice v sezoni kot večina.

Turnir je zato namenjen zgolj igralkam, ki so se po prihodu v zvezno državo Viktorija znašle v strogi 14-dnevni karanteni brez možnosti treninga na igriščih zaradi pozitivnih primerov na novi koronavirus na treh letalih.

Po poročanju avstralskih medijev je takšnih igralk 27 od skupno 72 oseb v karanteni, na turnirju pa bo po zapisih WTA nastopilo 28 tenisačic med posameznicami. Zaradi tega so spremenili število udeleženk na preostalih dveh turnirjih, ki se bosta v Melbournu odvila med 31. januarjem in 6. februarjem. Na njih bo nastopilo po 54 igralk in 28 dvojic.

"To je čas, poln izzivov in v sodelovanju z WTA smo odločeni, da z vsemi razpoložljivimi sredstvi pomagamo tekmovalcem in tekmovalkam v strogi karanteni," je dejal direktor OP Avstralije Craig Tiley. Dodal je, da bodo na turnirju igralke imele prednost tudi pri organizaciji treningov, ledenih kopeli in obisku fitnesov.

V moški konkurenci bodo od 1. februarja v Melbournu pred OP Avstralije na sporedu trije pripravljalni turnirji, ATP-pokal reprezentanc ter dva turnirja serije ATP 250.