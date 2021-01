Izpoved igralke: Doživljam daleč najslabšo izkušnjo v karieri #video

"Počutim se nekoliko utrujeno, simptomi so boljši, vendar nisem mogla spati zaradi tesnobe in klavstrofobije." Foto: Guliverimage

Triindvajsetletna teniška igralka je bila ob prihodu v Avstralijo pred tednom dni pozitivna na koronavirus in zato premeščena v drug hotel. Pravzaprav je do zdaj edina igralka, ki je bila pozitivna, medtem ko je preostalih 72 igralcev prav tako v strogi karanteni.

"Počutim se nekoliko utrujeno, simptomi so boljši, vendar nisem mogla spati zaradi tesnobe in klavstrofobije," je uvodoma povedala Badosa, ki še ne ve, koliko časa bo morala biti zaprta. To je namreč odvisno od tega, kakšno različico virusa ima.

Še vedno čaka na odgovore

"Odkar so me premestili, nisem imela več nobenih testov. Vprašala sem, katero različico virusa imam, potem ko je minilo šest dni in bi morali to že vedeti. Od tega je odvisno, ali bom izolirana še pet ali devet dni," je za španski časopis Marca povedala teniška igralka.

"Počutim se zapuščeno"

Čez slaba dva tedna bi lahko zaigrala na prvem letošnjem turnirju za grand slam. To se zdi malo verjetno, razen če bi lahko v petih dneh končala izolacijo. "Če bom šla lahko ven, bom imela teden dni časa, da pridem v formo. V nasprotnem primeru se mi ne bo uspelo pravočasno pripraviti na turnir," je dejala španska teniška igralka.

Govorila je z Craigom Tileyjem, direktorjem OP Avstralije, drugače pa ni imela nobenega drugega pogovora z organizatorji. "Počutim se zapuščeno. Nimam nobene opreme za trening, za katero sem prosila pred petimi dnevi. In niso mi sporočili, katero različico virusa imam. Nimam nobenih informacij organizatorjev turnirja."

Kako je videti njen dan v karanteni?

Niti oken ne morejo odpreti

Predvsem jo skrbi fizična pripravljenost, saj njena soba ni primerna za profesionalnega športnika. "To je daleč najslabša izkušnja v moji karieri. Razmere tukaj so slabe in tega nisem pričakovala. Kot prvo, priporočajo, da če imaš virus, večkrat prezračiš prostor. Mi pa sploh ne moremo odpreti oken, na voljo imam le 15 kvadratnih metrov," je še dejala trenutno 67. igralka sveta, ki je pred časom posnela, kako preživlja čas v samoizolaciji.