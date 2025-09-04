Obetata se dve poslastici

Na teniškem OP ZDA bosta v noči na petek polfinalna dvoboja v ženski konkurenci. Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Arina Sabalenka in Jessica Pegula, za njima pa še Naomi Osaka in Amanda Anisimova.

Arina Sabalenka in Jessica Pegula se že zelo dobro poznata. Do zdaj sta odigrali devet medsebojnih dvobojev, boljši izkupiček ima Sabalenka, ki v zmagah vodi s 7:2. Pravzaprav bomo gledali lansko ponovitev finala. Belorusinja ne letošnjem OP ZDA še ni oddala niza in brani lansko zmago na prestižnem turnirju. Prav tako še niza ni oddala Pegula. Čeprav Sabalenka velja za favoritinjo, se obeta izjemno izenačen dvoboj, v katerem bodo odločale dolge izmenjave in nenazadnje tudi psihološka priprava.

V drugem dvoboju bosta igrali Naomi Osaka in Amanda Anisimova. Do zdaj sta se med sabo pomerili dvakrat, oba dvoboja pa je dobila Američanka. Osaka, dvakratna zmagovalka OP ZDA, se je prvič, odkar je postala mama, uvrstila v polfinale turnirja v New Yorku. Kako ji bo šlo v polfinalu?

OP ZDA, polfinale Arina Sabalenka (BLR, 1) - Jessica Pegula (USA, 4)

Naomi Osaka (JPN, 23) - Amanda Anisimova (USA, 8)

