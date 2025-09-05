Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
5. 9. 2025,
7.14

Ukrajina Volodimir Zelenski Donald Trump Vladimir Putin Evropa ZDA Rusija

Petek, 5. 9. 2025, 7.14

Vojna v Ukrajini

Rusija zavrača možnost varnostnih jamstev Zahoda za Ukrajino

Trump je dejal, da se bo kmalu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, Peskov pa je danes potrdil, da bi bil telefonski klic med njima lahko organiziran hitro, še piše AFP.

Trump je dejal, da se bo kmalu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, Peskov pa je danes potrdil, da bi bil telefonski klic med njima lahko organiziran hitro, še piše AFP.

Foto: Reuters

Kremelj je po četrtkovem dogovoru zahodnih držav o zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino v primeru mirovnega dogovora zavrnil tovrstno ureditev, češ da Rusiji ne ustreza. Evropske države je tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov še obtožil, da dejansko ovirajo rešitev konflikta v Ukrajini.

"Ali lahko tuji, zlasti evropski in ameriški vojaški kontingenti, nudijo in zagotavljajo varnost za Ukrajino? Zagotovo ne, ne morejo," je danes za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal Peskov. "To ni varnostno jamstvo, ki bi ustrezalo naši državi," je dodal.

V ločenem pogovoru za ruski časnik Izvestja je zlasti evropske države še obtožil, da pravzaprav preprečujejo rešitev konflikta. Evropo je obtožil, da "nadaljuje prizadevanja, da bi iz Ukrajine naredila center vsega, kar je protirusko", poročanje ruskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Na srečanju t. i. koalicije voljnih se je v četrtek v Parizu 26 zahodnih držav zavezalo k zagotavljanju varnostnih jamstev po koncu vojne v Ukrajini, vključno z napotitvijo svojih vojakov, ki bi odvračali Rusijo od morebitnega vnovičnega napada.

Obseg sodelovanja ZDA zaenkrat še ni jasen. V luči pogovorov voditeljev s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom pa je francoski predsednik Emmanuel Macron v četrtek dejal, da bodo ZDA "nedvomno sodelovale", končen dogovor naj bi dosegli v prihodnjih dneh.

