B. B.

Sobota,
6. 9. 2025,
11.24

2 minuti

OP ZDA, finale (WTA)

Obeta se še ena teniška poslastica

B. B.

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka brani lansko zmago na OP ZDA. | Foto Reuters

Arina Sabalenka brani lansko zmago na OP ZDA.

Foto: Reuters

Na OP ZDA bo v soboto zvečer zadnje dejanje, potem ko se bosta v velikem finalu pomerili Arina Sabalenka in Amanda Anisimova. Dvoboj se začne ob 22. uri.

Obe sta v polfinalu odigrali odličen dvoboj. Sabalenka je premgala domačinko Jessico Pegulo, Anisimova pa je presenetila Japonko Naomi Osako.

Finalistki se zelo dobro poznata, saj sta odigrali že devet medsebojnih dvobojev. Izid je na strani Američanke, ki vodi s 6:3 in je tudi dobila zadnji medsebojni dvoboj, ko sta se udarili v polfinalu Wimbledona.

Arina Sabalenka lovi svojo četrto zmago na OP ZDA, medtem ko Anisimova še čaka na svojo prvo veliko zmago na turnirjih velike četverice.

OP ZDA, finale (WTA)

Arina Sabalenka (Blr, 1) - Amanda Anisimova (ZDA, 8)

