Avtor:
B. B.

Sobota,
6. 9. 2025,
8.24

Osveženo pred

45 minut

košarka EuroBasket 2025 Nikola Jokić

Sobota, 6. 9. 2025, 8.24

45 minut

EuroBasket 2025, osmina finala

Na EuroBasketu ni več prostora za napake

Avtor:
B. B.

Nikola Jokić | Srbijo čaka tekma proti Finski. | Foto Guliverimage

Srbijo čaka tekma proti Finski.

Foto: Guliverimage

Na evropskem košarkarskem prvenstvu se v Rigi 16 najboljših ekip podaja v lov na četrtfinale. V soboto so na sporedu prvi štirje dvoboji osmine finala in obetajo se zelo zanimivi dvoboji. Na delu bodo tudi Srbi, eni glavnih favoritov za končno zmago.

Prvi dve ekipi bosta na parket stopili že ob 11. uri. Turčija, ki je na tem turnirju še neporažena, je  proti Švedski v vlogi velikega favorita. Ekipa trenerja Ergina Atamana je v skupinskem delu pokazala vrhunsko košarko. Turki si upajo sanjati o naslovu, a se ob tem zavedajo, da v izločilnih bojih ni prostora za napake.

Za njimi bo Nemčija kot aktualni svetovni prvak igrala proti Portugalski. Portugalci prihajajo sproščeni in zavedajo se, da nimajo česa izgubiti.

V popoldanskem sporedu se bosta udarili Litva in Latvija. Gostitelji so v pravem trenutku našli pravo formo, prav tako bodo imeli podporo domače dvorane. Prav tako se bodo v najboljši luči želeli pokazati Litovci, ki pa ne morejo računati na poškodovanega Rokasa Jokubaitisa.

V večernih urah nas čaka še ena poslastica pod koši, ko bo na parket stopila reprezentanca Srbije z Nikolo Jokićem. Srbi so po tesnem porazu proti Turčiji skupinski del končali na drugem mestu, tako da jih zdaj čaka vse prej kot lahek nasprotnik. To je reprezentanca Finske z izjemnim Laurijem Markkanenom. Srbija s svojimi izkušnjami in kakovostjo vseeno ostaja med glavnimi kandidati za naslov.

Slovenska reprezentanca bo na delu v nedeljo, ko se bodo ob 17.30 pomerili z reprezentanco Italije. Slovenija je v skupinskem delu v skupini D končala na tretjem mestu.

Eurobasket, osmina finala:

Sobota, 6. september:

košarka EuroBasket 2025 Nikola Jokić
