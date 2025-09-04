Cedevita Olimpija do tesne zmage nad Budućnostjo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Areni Stožice na četrti pripravljalni tekmi letošnjega poletja zabeležili drugo zmago, Budućnost VOLI so premagali s 84:82.

Zmaji so na domačem parketu vodili večji del tekme, v zadnji četrtini pa so se jim gostje iz Podgorice povsem približali, a so varovanci Zvezdana Mitrovića le prišli do tesne zmage.

Najboljši strelec v vrstah ljubljanske zasedbe je bil Nikos Chougkaz s 15 točkami, zbral je tudi pet skokov. Sledila sta kapetan Jaka Blažič in Joseph Girard III s po 13 točkami. Dvomestna sta bila še Umoja Gibson in Miha Cerkvenik s po 11 točkami.

Nikos Chougkaz je dosegel 15 točk. Foto: KK Cedevita Olimpija

V Ljubljani se je ekipi že v sredo pridružil Thomas Kennedy, ki je z reprezentanco Kanade nastopal na AmeriCupu 2025 in ga zaključil na četrtem mestu. Kennedy je že opravil vse potrebne zdravstvene preglede, v četrtek dopoldne pa je opravil individualni trening, a na tekmi z Budućnostjo ni zaigral. Zaradi bolečin v palcu na nogi preventivno na parket ni stopil D. J. Stewart.

Že v soboto zmaje čaka nova pripravljalna tekma, v Stožicah jim bo nasproti stal nemški kolektiv Syntainics MB.