Novak Đoković bo na turnirju serije masters v Šanghaju igral prvič po petih letih. Na tem prestižnem turnirju je zmagal štirikrat, nazadnje je tam slavil leta 2018. Nole pa je na Kitajskem tako priljubljen, da je povzročil pravo teniško evforijo. Ob sebi ima več kot deset varnostnikov, njegovi navijači se gnetejo in se na vse pretege trudijo, da bi dobili njegov avtogram.

Čustva so še vedno prisotna

Kljub svojim 37 letom Đoković še ne načrtuje upokojitve. Je najstarejši igralec med najboljšimi štiridesetimi na lestvici ATP in drugi najstarejši v prvi stoterici. Od njega je starejši le Francoz Gael Monfils. "Moja ljubezen do tenisa ne bo nikoli zbledela. Ko igram, imam veliko čustev. Ne samo na turnirju, ampak tudi na treningih," je v sredo na novinarski konferenci povedal eden najboljših teniških igralcev veh časov, ki namerava ostati v tenisu tudi po končani športni karieri.

Novak Đoković je svoj zadnji turnir igral na OP ZDA. Foto: Reuters

Všeč so mi razmere in podpora

Ena od stvari, ki Đokovića ženejo k vztrajanju v profesionalnem športu, je postavljanje novih mejnikov. Eden od teh se je zgodil poleti, ko je zmagal na olimpijskih igrah v Parizu. V Šanghaju bi ob morebitni turnirski zmagi dosegel nov mejnik, saj bi lahko osvojil svoj 100. turnir serije ATP in tako postal šele tretji igralec v odprti eri, ki bi mu uspelo kaj takšnega. Pred njim je to uspelo Jimmyju Connorsu (109) in Rogerju Federerju (103). Đoković je štirikrat osvojil naslov v Šanghaju, zadnja od teh zmag pa je bila leta 2018. Turnir med letoma 2020 in 2022 ni bil organiziran zaradi pandemije. "Kitajska je bila vedno uspešen in srečen kraj. Imel sem veliko uspehov na kitajskih tleh, tako v Pekingu kot v Šanghaju. Všeč so mi razmere, podpora, ki jo dobivam tukaj, prav tako imam motivacijo, da poskusim osvojiti stoto lovoriko."

"Vsak dan poskušam napredovati na treningih. Za trening igram veliko točk, iger in nizov ter na ta način dosežem želeno raven. V zadnjem času nisem igral preveč turnirjev, tako da moram nekaj nadoknaditi."

Kaj je povedal glede primera Jannika Sinnerja? Foto: Guliverimage

V času, ko Đokovića ni bilo na turneji, je dopinški primer Jannika Sinnerja znova prišel v ospredje. Svetovna protidopinška agencija (WADA) je namreč vložila pritožbo na Športno arbitražno sodišče (CAS). Čeprav je neodvisno sodišče Sinnerja oprostilo kakršnekoli krivde, je WADA izrazila pomisleke glede poteka primera in zahteva kazen prepovedi igranja do dveh let.

Đoković je glede tega povedal, da je za Sinnerja trenutno dogajanje "zelo zahtevno" ter navedel pomisleke glede učinkovitosti protidopinškega sistema v tenisu. "Mislim, da je precej očitno, da imamo sistem, ki ne deluje dobro ... Preveč je nedoslednosti, preveč vpletenih organov in ta primer našemu športu nikakor ne koristi," je dejal in dodal: "Karkoli se bo zgodilo na koncu, samo upam, da bo zadeva čim prej rešena."

