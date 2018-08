Novak Đoković: Roger, hvala, ker si mi pustil zmagati #video

Novak Đoković je postal prvi in edini igralec, ki mu je uspelo zmagati na vseh devetih turnirjih serije masters. Ti so na teniškem koledarju od leta 1990. Za Novaka je bila ta zmaga še toliko bolj pomembna, potem ko je v Cincinnatiju že petkrat igral v finalu in vedno ostal praznih rok. Trikrat ga je pred tem premagal Roger Federer.

"To je res poseben trenutek, potem ko tukaj prvič stojim z lovoriko v rokah. Tukaj sem izgubil veliko finalov in to od tega gospoda, Rogerja Federerja. Roger, hvala ti, ker si mi pustil zmagati. Bil je izjemen dvoboj. Si izjemen igralec in v čast mi je, da sem igrišče delil s teboj," je na slovesni podelitvi povedal Đoković, ki v trenutkih slavja ni pozabil na svoje najbližje.

"Zahvaliti se moram svoji družini, ki je doma. Čutim njihovo podporo. Za menoj je težko obdobje in morda je bilo nekoliko nerealno, da se tako hitro vrnem na to raven. Zmagal sem v Wimbledonu in še na turnirju, ki mi je manjkal. Bilo je vredno čakati to lovoriko, komaj čakam, da se spet vidimo," je povedal Đoković, ki se je po tej zmagi na lestvici ATP z desetega mesta povzpel na šesto mesto.

Eden najpomembnejših trenutkov v karieri

Enaintridesetletni Đoković je pozneje na novinarski konferenci še povedal, da je bila osvojitev te lovorike izjemna motivacija zanj, ob tem pa ni želel razmišljati o pritisku zgodovinske zmage, saj mu je v Cincinnatiju že kar nekajkrat spodletelo. Priznal je, da mu psihološko ni bilo lahko, saj je do zdaj proti Federerju vedno izgubil. Zato še toliko bolj ceni ta zgodovinski uspeh.

"Zagotovo je to eden mojih najpomembnejših trenutkov v karieri. Uspehe, ki pišejo zgodovino, imam zares rad. To je velik privilegij in čast in na to bom ponosen do konca življenja."

Roger očitno ni igral svojega najboljšega tenisa Foto: Guliver/Getty Images

Nato je spregovoril tudi o svojem nasprotniku, s katerim sta odigrala 46 medsebojnih dvobojev. Statistika je na strani Srba (24:22). Dejstvo je, da Švicar ni imel svojega dne. "Očitno je bilo, da Roger ni igral svojega najboljšega tenisa. Veliko je grešil in videti je bilo, da se ni najbolje gibal. Vesel sem, da sem do konca ostal miren. Tudi ko sem v drugem nizu izgubil igro na svoj servis, se mi je uspelo vrniti nazaj," je še povedal 13-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.