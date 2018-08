Novak Đoković po parkirišču zmedeno iskal avtomobil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković je v nedeljo spisal zgodovino, potem ko je zmagal na turnirju v Cincinnatiju in postal edini igralec, ki mu je uspelo zmagati na vseh devetih turnirjih serije masters. Po družbenem omrežju je zaokrožil video, kako Đoković v dežju zmedeno išče svoj avto. Če sklepamo po komentarju njegove žene Jelene Đoković, ni to zanj nič presenetljivega.

Novak Đoković je na igrišču večkrat pokazal, da se je vrnil v pravo formo in da lahko premaguje tudi najboljše igralce. Da je zares sproščen, je videti tudi zunaj igrišča. Pred dvema dnevoma je po družbenem omrežju zaokrožil posnetek, na katerem Novak po parkirišču išče svoj avtomobil.

Jelena Đoković je zapisala, da je to nekaj povsem običajnega za Novaka. Foto: Guliver/Getty Images

Jelena Đoković: Tipično za Novaka

Ob iskanju jeklenega konjička so ga ljudje ustavljali in mu namenjali čestitke za dobro igro. "Mislim, da ste me z nekom zamenjali, jaz samo iščem svoj avto," se je šalil eden od najboljših teniških igralcev. Zelo zanimiv je bil komentar njegove žene: "Tipično za Novaka."

Typical Novak 🤣🤣 Love you ❤️😘🦖 https://t.co/g3ReuI9kFW — Jelena Djokovic (@JelenaRisticNDF) August 18, 2018

Novak Đoković je po zmagi v Cincinnatiju eden glavnih favoritov za zmago na letošnjem zadnjem turnirju za grand slam, na OP ZDA. Tam je že dvakrat zmagal, nazadnje leta 2016.

Federer: Bilo je grozno

Nad njegovimi predstavami v Cincinnatiju je bil navdušen tudi nasprotnik v finalu Roger Federer. "Novak, čestitke za zgodovinski uspeh. Neverjetno je, kar ti je uspelo in kar si naredil v svoji karieri," je na podelitvi dejal Federer.

Foto: Guliver/Getty Images

OB tem je bil Švicar razočaran nad svojo predstavo v finalu. "Zagotovo nisem imel svojega dne. Bilo je grozno. Dobro je serviral, vendar sem zgrešil vsak drugi servis na forhend strani. Sploh ne vem, kaj se je dogajalo, niti nočem vedeti razloga, zakaj se je to zgodilo. Novak si je popolnoma zaslužil to zmago," je na tiskovni konferenci povedal 37-letni Baselčan.