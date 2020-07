Nik Razboršek in Manca Pislak državna teniška prvaka

V moški konkurenci sta se v prvem polfinalu udarila klubska kolega iz TK As Litija, Nik Razboršek in Bor Artnak. 16-letni Artnak je letos že zmagal na zimskem državnem prvenstvu U16, pred kratkim pa je osvojil poletni naslov državnega prvaka v kategorijah U16 in U18. Razboršku je v prvem nizu kar nekajkrat odvzel začetni udarec, a se izkušeni Razboršek ni dal in dvoboj zaključil z zmago s 6:4 in 6:2, sporočajo iz Teniške zveze Slovenije.

V četrtfinalu izločil Blaža Kavčiča

V drugem polfinalu je po četrtfinalni zmagi proti Blažu Kavčiču odlično igro nadaljeval Matic Špec (ŽTK Maribor). Lanskemu prvaku je v polfinalu nasproti stal Luka Miklavčič (ŠRD Max Ljubljana), ki je po malce slabšem uvodnem nizu še posebej zapretil v nadaljevanju dvoboja. Špec se je moral za zmago pošteno potruditi, kar se je poznalo tudi v kasnejšem finalu. Tam je Razboršek pokazal bistveno več in z odlično igro prišel do zaslužene zmage. Končni rezultat je bil 6:2 in 6:2.

"Zares je bilo v užitek igrati na domačih tleh"

"Občutki so zelo dobri. Po dolgem času sem se vrnil na slovenska tla in tu odigral enega od turnirjev. Nekako je bila moja želja in tudi želja moje družine, da vse državne naslove od 12. leta starosti dalje (U12, U14, U16, U18) dopolnim še z osvojenim članskim turnirjem," je po finalni zmagi nad branilcem naslova Maticem Špecem povedal 26-letni Litijčan in dodal: "Zares je bilo v užitek igrati na domačih tleh. Konkurenca je bila zelo močna. Ko sem videl, da bo igral Blaž Kavčič, da so tu Matic (Špec), Tom (Kočevar-Dešman), tudi mladi Bor (Artnak), sem vedel, da bom nastopil tudi sam."

Manca Pislak je v ženskem finalu porazila Tino Cvetkovič. Foto: Teniška zveza Slovenije

V ženskem finalu spopad levičark

V ženskem finalu smo gledali dvoboj dveh levorokih igralk. Pislakova je prvi niz proti Tini Cvetkovič (ŠDTŠR) dobila z rezultatom 6:2. V drugem je imela dve zaključni žogici že pri vodstvu s 5:3, dvoboj pa je nato zaključila v deveti igri.

"Zadovoljna sem s svojo igro v finalu. Držala sem se tega, kar sva se dogovorila s trenerjem," je dejala Pislakova, ki za nastopanje na domačih tleh vselej najde nekaj dodatne motivacije: "Ko te na domačih tleh spremlja toliko ljudi, dobiš dodatno energijo. Turnir je bil dobro organiziran, lepo nam je bilo od petka do nedelje. Ker ne igramo velikokrat v Sloveniji, ima tak turnir še večji čar."

Ljubljančanka je ob tem priznala, da je v zadnjem času pogrešala tenis: "To, da smo bili tu skupaj tako moški kot tudi ženske, je bilo super. Lepo, da smo se uspeli v teh težkih časih zbrati v tako močni zasedbi, saj turnirjev res ni veliko. To nam zagotovo lahko predstavlja neko podlago za naprej," je dodala Pislakova.

Državne naslove so podelili tudi v dvojicah. V moški konkurenci sta se veselila Žiga Kovačič in Blaž Vidovič, medtem ko sta državni prvakinji v ženski konkurenci postali Pija Brglez in Saša Klaneček.

Izidi: Moški finale: M. Špec : N. Razboršek 2:6, 2:6

Ženski finale: T. Cvetkovič : M. Pislak 2:6, 4:6

Finale moških dvojic: Ž. Kovačič Ž./B. Vidovič : M. Jurman/M. Tomac 6:1, 3:6, 10:8

Finale ženskih dvojic: T. Kovač/L. Obrul : P. Brglez/S. Klaneček 5:7, 2:6

Preberite še: