Najstnica iz Ljubljane po spopadu z veliko Sereno: Imela sem kar nekaj treme #video

Komaj 18-letna slovenska teniška igralka Kaja Juvan je letos doživela krst na najvišji ravni svetovnega tenisa. Konec maja je nastopila na svojem prvem turnirju za grand slam v Parizu in se poslovila po prvem krogu, na še slavnejšem Wimbledonu je zaigrala celo v drugem krogu in se v tem pomerila z legendarno Američanko Sereno Williams . Ljubljančanka je dvoboj sicer izgubila, a je pustila res dober vtis, ki njo in nas navdaja z velikim optimizmom.

"Bil je odličen dvoboj, pred začetkom sem imela kar nekaj treme, nisem vedela, kaj pričakovati," danes priznava mlada mojstrica, ki se je na sveti travi v Wimbledonu očitno izjemno dobro počutila. V prvem krogu je preskočila Čehinjo Pliškovo, v drugem pa naletela na slavno Sereno Williams.

"Štadion je velik, veliko je bilo gledalcev, bili so precej glasni"

Osrednje igrišče, dobro zapolnjene tribune in nasprotnica, ki se je v zgodovino svetovnega tenisa že zapisala z zlatimi črkami in uživa status žive legende, so bile za igralko, ki si šele utira pot med največje, nekaj novega, a se ni ustrašila, veliki Sreni je hladnokrvno odvzela prvi niz. "Mislim, da sem se zelo dobro odzvala na vse skupaj, prvi niz je bil dober, mislim, da sem jo kar malo presenetila, na koncu je malo pretehtala njena moč. S svojim nastopom sem na splošno zadovoljna, borila sem se za vsako točko," pravi.

Dvoboj, ki ga je izgubila s 6:2, 2:6 in 4:6, jo je navdal z novo porcijo samozavesti. "Naučila sem se, da lahko igram z vsemi, tudi najboljšimi. Videla sem, da ni nemogoče zlomiti tudi take igralke, je pa bila to res ena nova izkušnja. Štadion je velik, veliko je bilo gledalcev, bili so precej glasni. Še bolj se bom posvečala temu, da me nič ne bo moglo zmotiti. Zadovoljna sem s tem, kako sem se odzvala, glede na dogajanje okoli mene."

Po Wimbledonu se sezona s trave seli na trdo podlago, a taboru Kaje Juvan se ne mudi. Načrta za nadaljevanje sezone še ni, priznava in dodaja: "V naslednjih dneh bomo naredili plan, mislim, da bom šla še na en turnir, nato pa si privoščila nekaj dni premora, a o tem se moramo še dogovoriti."

