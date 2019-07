Kaj pa opravičilo? Priznal, da je Nadala nalašč zadel #video

Nick Kyrgios. Eni ga obožujejo, druga kritizirajo. V četrtek je bil na teniškem turnirju v Wimbledonu dvoboj, ki so ga vsi težko čakali. Na osrednjem igrišču sta v 2. krogu igrala Rafael Nadal in Nick Kyrgios. Avstralec je imel znova nekaj nešportnih vložkov in tudi pomislil ni, da bi se Špancu opravičil za svoja nepremišljena dejanja. Nasprotno, po dvoboju je priznal, da ga je želel nalašč zadeti.

Dvoboj je na koncu po štirih nizih dobil Rafael Nadal, ki ni želel veliko komentirati vedenje njegovega nasprotnika. Dejstvo je, da si Kyrgios in Rafa nista v najboljših odnosih. Avstralec ga je namreč pred časom kritiziral in dejal, da ne zna prenašati porazov. Da si nista najbolj všeč, se je na trenutke videlo tudi na osrednjem igrišču Wimbledona.

Nick Kyrgios: Zakaj bi se opravičil

Eden izmed "kritičnih" trenutkov je bil, ko je Nick Kyrgios Rafo zadel z žogico in se mu ni niti opravičil. Nasprotno, na novinarski konferenci je priznal, da ga je želel zadeti. Nadal je mu je dal takoj vedeti, kaj si mislil o temu, ko ga je "prestrelil" s pogledom.

"Zakaj bi se opravičil? Dobil sem točko. Igral sem na njega, želel sem ga zadeti," je po dvoboju dejal 24-letni Avstralec in še dodal. "Koliko turnirjev za grand slam ima, koliko denarja ima na računu. Mislim, da žogico lahko sprejme v prsi."

"Ni nevarno zame, ampak za linijske sodnike. Prav tako je nevarno za ljudi na tribunah." Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal je žogico prestregel z loparjem, a je dal vedeti, da je takšno igranje zelo nevarno. "Ni nevarno zame, ampak za linijske sodnike. Prav tako je nevarno za ljudi na tribunah. Ko na takšen način udariš žogico, ne veš, kam bo odletela. Vem, da je zelo talentiran igralec, ampak je sem tudi profesionalen igralec. Vem, kdaj lahko udarim takšno žogico, saj lahko odleti kamorkoli," je povedal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Pa kaj želite od mene?

Ali je spodnji servis znak nespoštovanja do nasprotnika je stvar vsakega posameznika. V dvoboju se ga je tokrat poslužil tudi Nick in dosegel as. Ta je na dvoboju skupno dosegel kar 29. Na novinarski konferenci so ga vprašali, zakaj se ni večkrat udaril tega servisa.

Nick Kyrgios with the underarm serve against Nadal! The absolute cheek 👀pic.twitter.com/lSaWhvE6Jh — Balls.ie (@ballsdotie) July 4, 2019

"Če naredim kaj takšnega me mediji linčate. Mislil sem, da moram biti profesionalen in da moram normalno udarjati servise. Ne, šalim se. Samo nisem želel še enkrat servirati na ta način. Ustrelite me, ker nisem udarjal spodnjega servisa na osrednjem igrišču proti Rafaelu Nadalu. Kaj želite od mene, ne vem, kaj želite od mene," je novinarje spraševal Nick, ki nikakor ni bil zadovoljen z delom glavnega sodnika Damiena Dumusoisa.

Razočaran tudi nad sodnikom

"Sodnik je bil grozen. Zakaj moram vedno čakati na Rafo, da pride v svoj ritem. Mislim, da način, kako je vodil dvoboj, je bil zelo slab," je še povedal trenutno 43. igralec sveta, ki pove, da gre na koncu samo za tenis in da si vsega skupaj ne jemlje preveč k srcu.

Na koncu sta si vseeno segla v roke. Foto: Gulliver/Getty Images

Boris Becker meni, da bi ga lahko še potrebovali

Dvoboj je komentiral tudi Boris Becker, ki je še danes najmlajši igralec, ki je osvojil turnir na sveti travi. Skupno pa je v Wimbledonu trikrat zmagal. "Želim si, da se Nick Kyrgios iz tega nekaj nauči. Gre za izjemnega igralca in želimo si ga v tenisu. Morda ga bomo celo potrebovali, ko se bo velika trojica umaknila."

"Prav je, da si včasih čustven, ampak ne potrebuješ se razburjati za nič. Tenisa ne boš spremenil, če ne boš zmagal največjega turnirja," je Becker.