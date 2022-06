Najlepša zgodba Pariza: po družinskih težavah in anoreksiji vse do polfinala prestižnega turnirja

Italijanska teniška igralka Martina Trevisan na lestvici WTA zaseda 59. mesto, a bo po preboju v polfinale OP Francije, v katerem jo je s 6:3 in 6:1 izločila Američanka Coco Gauff, skočila kar nekaj mest višje. Uvrstitev v polfinale turnirja za grand slam je največji uspeh v kariere Italijanke, ki še pred nekaj leti ni več verjela, da bo še kdaj igrala na največjih teniških odrih, kaj šele, da se bo na slovitem pariškem turnirju prebila vse do polfinala.

Njena kariera je bila zelo burno, dodatno so jo razburkale družinske težave. Ko je oče zbolel za hudo degenerativno boleznijo, ga je mama zapustila in začela živeti z drugim moškim, Trevisanova pa je začela iskati načine, kako bi se ji lahko maščevala. Največji davek na njenem zdravju pa je pustila anoreksija. O svojih preizkušnjah je leta 2020 napisala obsežen blog, ki si ga lahko preberete na spletni strani The Owl Post.

Foto: Guliverimage

Ko se je ujela v primež prehranskih težav, se je za štiri leta poslovila od tenisa.

"Sovražila sem svoje mišičasto telo, zato sem se lotevala diet, ki so me pripeljale na mejo preživetja. Vse to sem počela zato, da bi shujšala. Zvečer sem pojedla 30 gramov žitaric in kos sadja. Moja mami je z dreves nabirala breskve, vse v želji, da bi vsaj nekaj vnesla v svoje telo," je razkrila Italijanka, ki je na določeni točki spoznala, da takšen način ni združljiv z življenjem.

"Ko sem prišla do skrajne meje, sem dojela, da tako ne gre naprej. Izgubila sem zanimanje za zunanji svet, zaprla sem se vase. Bila sem v stanju apatije, v katerem se nisem več prepoznala." Je pa spoznala, da je dosegla dno in da nujno potrebuje strokovno pomoč. Obiskala je ustrezno kliniko, začela obiskovati terapevta in stanje se ji je počasi izboljševalo.

Foto: Reuters

"Na novo sem se morala naučiti, kako uživati hrano in se sprijazniti s svojimi ranami. Začela sem ceniti svoje telo in oproščati ljudem, ki so delali napake. Anoreksija je ozdravljiva," je povedala Italijanka in nevede poslala sporočilo številnim po svetu, ki se borijo s podobno prehransko boleznijo.

Spet se je vrnila k tenisu, a daleč od tega, da bi razmišljala o vrhunskem tenisu. V lokalnem klubu se je lotila trenerskega dela, da bi zaslužila za preživetje, hkrati pa je vse pogosteje čutila prebujanje tekmovalnega duha.

Po štirih letih se je vrnila na veliko teniško sceno. Leta 2014 se je začela udeleževati nižjerazrednih turnirjev, se spopadala s poškodbami, a da bi obupala, ji ni prišlo na kraj pameti.

Delo in vztrajnost sta obrodila sadove, v Parizu je končno doživela svojih pet minut slave.

Zagotovo ne zadnjič.

Drugič Swiatkova ali prvič Gauffova? Na OP Francije je danes na sporedu ženski finale. Za naslov se bosta "udarili" Poljakinja Iga Swiatek, ki je v Parizu zmagala pred dvema letoma, in 18-letna Američanka Coco Gauff. Obe sta v izvrstni formi. Poljakinja že 34 dvobojev ne pozna poraza (nazadnje je izgubila februarja v Dubaju), Gauffova pa v Parizu še ni izgubila niza.



Finale se bo na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier v Parizu začel ob 15. uri.

