Neverjeten niz Poljakinje se nadaljuje, za finale odpihnila še Rusinjo

Najboljša igralka na svetu, prva nosilka Poljakinja Iga Swiatek, je danes postala prva finalistka OP Francije. V polfinalu je s 6:2 in 6:1 odpihnila Rusinjo Dario Kasatkino, ki je prvič nastopila v polfinalu grand slam turnirja. Poljakinja je svoj zmagovalni niz podaljšala že na 34 dvobojev. V drugem polfinalu bosta obračunali Američanka Coco Gauff in Italijanka Martina Trevisan, ki je v karieri bila hude bitke z anoreksijo , zdaj pa živi sanje.

Poljakinja Iga Swiatek je neustavljiva. Prva igralka sveta, ki je v torek dopolnila 21 let, je svoj niz zmag z današnjo podaljšala na 34. To je tretji najdaljši niz v tem stoletju. Če bo osvojila Roland Garros, na pariškem pesku je bila že najboljša leta 2020, bo izenačila rekord Serene Williams, ki se je v tem stoletju lahko pohvalila s 35 zaporednimi zmagami. Swiatkova je za zmago nad Dario Kasatkino, ki je nastopila v svojem krstnem polfinalu na kateremkoli izmed štirih grand slam turnirjev, potrebovala le uro in štiri minute. Poljakinja je dobila še njun četrti medsebojni dvoboj v tej sezoni. Pred tem je izgubila še na OP Avstralije, v Dubaju in Dohi.

Če bi Poljakinji uspelo in bi osvojila Roland Garros, bi postala prva igralka po Moniki Seleš (1991), ki bi se lahko pri 21 letih pohvalila z vsaj dvema naslovoma v Parizu. Swiatkova letos na pesku še ni izgubila (15-0), na najpočasnejši podlagi v teniškem svetu pa je v karieri odigrala 47 dvobojev, tekmici pa za zmago čestitala zgolj šestkrat (41-6).

28-letna Italijanka Martina Trevisan se je prvič v karieri na tako velikem turnirju prebila v polfinale. Foto: Reuters

Največji uspeh Italijanke po peklu z anoreksijo

V ameriško-italijanskem polfinalu se bosta pomerili Coco Gauff in Martina Trevisan. 18-letna temnopolta Američanka se bo pomerila proti deset let starejši tekmici, rojeni v Firencah. Gauffova je 18. nosilka, danes pa se bo spopadla z vlogo favoritinje, saj Trevisanova na svetovni jakostni lestvici zaseda šele 59. mesto (Američanka je 23. na svetu). Obe tekmovalki bosta zaigrali v svojem prvem polfinalu na grand slam turnirju.

Italijanka, ki je dobila ime po legendarni teniški zvezdnici Martini Navratilovi, je imela v karieri ogromno zdravstvenih težav (anoreksija), zaradi katerih ni nastopala kar štiri leta. Zdaj živi svoje sanje in bo danes tako napadala največji uspeh kariere. Leta 2020, ko se je prvič na OP Francije uvrstila v četrtfinale in nato izgubila proti poznejši zmagovalki Swiatkovi, je bila v 2. krogu boljša od Gauffove.

Coco Gauff je zadnja Američanka, ki še vztraja v boju za letošnji naslov v Parizu. Še vedno je v igri za lovoriko kot tudi v konkurenci ženskih dvojic, kjer igra skupaj z rojakinjo Jessico Pegulo. Foto: Reuters