Anoreksija: pretresljiva zgodba teniške igralke

Martina Trevisan – od pekla do raja

Za Martino Trevisan, uspešno teniško igralko, je do danes slišal redkokdo. Italijanka se je na OP Francije, turnirju za grand slam, z odličnimi predstavami prebila v četrtfinale. A za njeno življenjsko zgodbo se skriva veliko več. Martina je dolgo časa bila boj z anoreksijo … Danes živi svoje sanje.

"Sporočilo, ki ga lahko dam, je, da tudi v najtežjih trenutkih ne smete obupati, zlasti takrat, ko vam življenje ne prizanaša. Vedno je nekje žarek svetlobe in vedno pride," so bile besede italijanske športnice.

Bila je zelo perspektivna igralka, nato pa …

Martina Tervisan je v mladih letih veljala za zelo perspektivno teniško tekmovalko. V mladinski konkurenci je med dvojicami igrala v polfinalu Wimbledona in Pariza. Njena uspešna športna pot se je prekinila, ko se je v najstniških letih znašla v črni luknji anoreksije. Takrat je tehtala vsega 46 kilogramov. Njena nočna mora je trajala od leta 2009 do 2014, ko tudi ni igrala na turnirjih.

Na dan pojedla le 30 gramov kosmičev in sadje

"Sovražila sem svoje mišičasto telo in zaradi svojih diet sem bila na robu preživetja. Samo zato, da bi lahko shujšala," je Martina zapisala v blogu ta The Owl Post in med drugim razkrila, da je v tistih časih pojedla 30 gramov kosmičev, zvečer pa je jedla sadje. Bilo je celo tako hudo, da je mama zanjo hodila na drevo pobirat breskve, samo da jo je videla, da je nekaj pojedla.

"Na srečo sem spoznala, da tako naprej ne morem več. Izgubila sem voljo in se zaprla vase. V stanju apatije se nisem več niti prepoznala. Spremenila sem svoje prehranjevanje in se pomirila s svojimi strahovi."

Kaj je aneroksija? Anoreksija je motnja hranjenja, ki se kaže kot obsedenost z lastno telesno težo in z zaužito hrano. Ljudje z anoreksijo skušajo ohraniti telesno težo, ki je daleč pod normalno za njihovo starost in višino. Da bi preprečili pridobivanje telesne teže ali še naprej izgubljali težo, stradajo ali pa se pretirano ukvarjajo s telesno vadbo. (vir: psihoterapija-ordinacija.si)

Med športniki več tega, a se o tem ne govori

Motnje hranjenja so že nekaj časa prisotne v tenisu, a se o tem ne govori. Po poročanju mednarodne teniške zveze so študije pokazale, da so športniki bolj nagnjeni k tovrstnim težavam kot tisti, ki se ne ukvarjajo s športom. Že Monika Seleš, nekdanja vrhunska teniška igralka, je govorila o svojem prenajedanju. S podobnimi težavami se je v mlajših letih ubadala uspešna ameriška igralka Madison Keys.

Šestindvajsetletna teniška igralka iz Firenc, ki se je zdaj pozdravila, se je prvič na turnir za grand slam uvrstila letos na OP Avstralije. Preboj na turnir za grand slam ji je uspel po petih letih trdega dela, potem ko se je pred tem borila z resno prehranjevalno motnjo.

V Melbournu je tekmovanje končala v prvem krogu. Veliko večjo zgodbo piše na OP Francije, kjer se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije. A to je bil šele začetek pariške zgodbe. Pod njenimi udarci so padale igralke svetovnega kova. V osmini finala je premagala Nizozemko Kiki Bertens, peto nosilko turnirja. Njena nasprotnica v četrtfinalu bo Poljakinja Iga Swiatek.

Vsako jutro razmišlja o svojih sanjah

"Vsak dan treniram za to … Ni lahko doseči takšnega rezultata, ampak vsako jutro, ko vstanem, razmišljam o svojih sanjah, in ene od svojih sanj sem uresničila," je povedala po zmagi v drugem krogu, ko je premagala Coco Gauff, mlado teniško zvezdnico.