Zverev predal v krikih bolečin, Nadal v finalu z norveško senzacijo

Rafael Nadal Foto: Reuters Španec Rafael Nadal se je tako štirinajstič uvrstil v finale Rolanda Garrosa, kjer bo lovil 14. lovoriko, saj na zadnji stopnički odprtega prvenstva Francije doslej Španec še ni izgubil. Rekorder po številu osvojenih grand slamov (21) je zabeležil že 111. zmago v Parizu, izgubil je le trikrat. V nedeljo se bo pomeril z boljšim iz obračuna med Norvežanom Casperjem Ruudom in Hrvatom Marinom Čilićem. Na drugi strani pa velika tragedija za Nemca Alexandra Zvereva, ki je igral v življenjski formi, a moral polfinalni dvoboj zaradi težke poškodbe gležnja predati.

"Težki trenutki. Zelo žalostno zanj. Igral je neverjeten turnir. Dober prijatelj je. Vem, kako se trudi, da bi zmagal na grand slamu. Velika nesreča zanj. Prepričan sem, da jih bo osvojil več. Želim mu hitro okrevanje," je po dvoboju pretresen razlagal Nadal.

OP Francije (ATP), 13. dan, polfinale: Petek, 3. junij:

Rafael Nadal (Špa/5) : Alexander Zverev (Nem/3) 7:6, 6:6 *

Casper Ruud (Nor/8) : Marin Čilić (Hrv/23) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 ** * Zverev je dvoboj zaradi poškodbe predal.

** Dvoboj je bil v tretjem nizu za 15 minut prekinjen zaradi ženske, ki je skočila na igrišče in se privezala na mrežo.

Izjemen začetek Zvereva, podaljšana igra Nadalu

Alexander Zverev Foto: Reuters Zverevu je brejk uspel že v prvi igri dvoboja. V prvem nizu je vodil s 4:2, nato pa je Nadal zaigral na višji ravni. Nemcu je vzel servis in igro pozneje prvič v polfinalu povedel (5:4). Deseta igra je trajala kar 15 minut! Nadal je imel trikrat zaključno žogico za drugi brejk in dobljen prvi niz. A se Zverev ni dal in je izenačil na 5:5. Izjemen tenis se je nadaljeval, po eni uri in 15 minutah sta šla v podaljšano igro (6:6). V podaljšani igri sta nasprotnika skupaj izgubila kar devet servisov. Na koncu jo je z 10:8 dobil Španec. Uspelo mu je nekaj izjemnih udarcev. In tako je prvi niz po uri in 33 minutah osvojil s 7:6.

Drugi niz je bil niz brejkov, nato poškodba Zvereva

Solze bolečin in razočaranja za Zvereva, ki je moral predati polfinalni dvoboj. Foto: Reuters Drugi niz se je začel s štirimi zaporednimi odvzetimi servisi. Po 33 minutah igre je bilo 2:2. V peti igri je Zverev le ubranil svoj začetni udarec, nato pa ga v šesti Nadalu znova vzel in povedel s 4:2. Sledili so še trije brejki, nato je Španec le dobil svoj prvi servis v drugem nizu in izenačil na 5:5. Ob izidu 6:6, ko sta igrala 13. igro, je Nemcu klecnil gleženj. Padel je na tla in kričal od bolečin. Polfinalni dvoboj je bil prekinjen. Drugi niz je do tega trenutka trajal že eno uro in 34 minut. Zvereva so z igrišča odpeljali na vozičku. Po desetih minutah se je vrnil na berglah in dvoboj v solzah bolečine in razočaranja predal.

Prvi Norvežan v finalu grand slama

Casper Ruud Foto: Reuters V drugem polfinalnem dvoboju je izkušeni 33-letni Hrvat Marin Čilić igral za svoj prvi pariški finale, skupno pa četrti finale na grand slamih. A je dobil samo prvi niz. Deset let mlajši Norvežan Casper Ruud je v nadaljevanju uspešno vračal vse njegove udarce in se v svoj prvi finale na grand slamih uvrstil z zmago v štirih nizih. Postal je prvi Norvežan v finalu grand slamov.

Že res, da se v zadnjih tednih veliko govori o 19-letnem Carlosu Alcarazu, a Rudd ni nič manjše odkritje sezone. Pred letošnjim letom je na grand slamih najdlje prišel lani do tretjega kroga Rolanda Garrosa. Letos je bil na OP Francije v četrtem krogu, zdaj pa je finalist OP Francije. Njegov servis je bil v polfinalu neubranljiv. Iz tira ga ni vrgla niti 15-minutna prekinitev ob koncu tretjega niza, ko je na igrišče vdrla mlajša ženska in se privezala na mrežo.

Proti Nadalu Ruud ni še nikoli igral. Zdaj se bosta pomerila v finalu Rolanda Garrosa. Pred leti je Ruud z očetom odšel v Španijo in treniral na Nadalovi akademiji.

Drugi polfinale je bil za 15 minut prekinjen zaradi ženske, ki je skočila na igrišče in se z vezico privezala na mrežo. Na majici je imela napis: Ostalo nam je že 1028 dni. Foto: Reuters

Američanka Coco Gauff bo prvič v svoji karieri zaigrala v finalu turnirja grand slam v Parizu med posamezniki in v konkurenci dvojic. V soboto bo med posameznicami igrala proti prvi igralki sveta, Poljakinji Igi Swiatek. V dvojicah pa se bosta z Američanko Jessico Pegula pomerili s Francozinjama Kristino Mladenovic in Caroline Garcia.