Tamara Zidanšek spregovorila o težavah zaradi koronavirusa

Tamara Zidanšek je le še ta teden najvišje uvrščena slovenska teniška igralka. Ker bo izgubila točke za lanski nastop v polfinalu Rolanda Garrosa, bo žezlo prvega loparja Slovenije prepustila Kaji Juvan. Kljub temu je zadovoljna s svojim nastopom v Parizu, misli in priprave pa je že usmerila v travnati del sezone.

Štiriindvajsetletna Konjičanka je na novinarski konferenci v prostorih Avtotehne VIS - salon Peugeot spregovorila o boju s covidom-19, nastopu na odprtem prvenstvu Francije, pripravah na Wimbledon, predstavila pa je tudi svoje izkušnje s sponzorskim vozilom ter javno lansirala svojo prvo spletno stran www.tamarazidansek.si.

"Izkušnja z lanskega turnirja v Franciji obuja čudovite spomine. Ogromno sem se naučila o sebi in tenisu," pravi Zidanškova, ki se na turnir v Parizu zaradi dolgotrajnega covida ni mogla pripraviti, kot bi sama želela. "Pri covidu je bilo najtežje pomanjkanje treningov. Nisem imela kondicije in nisem bila sposobna trenirati, da bi pridobila kondicijo. Trudila sem se po najboljših močeh in vložila vse, kar sem lahko," je povedala Zidanškova.

"Glede na zadnje obdobje sem z nastopom na Rolandu Garrosu kar zadovoljna. Glavni izziv je bil spraviti se nazaj v formo. Rezultat bi lahko bil boljši, seveda pa tudi slabši," je dodala Konjičanka, ki je uvodnem krogu gladko premagala Američanko Claire Liu, v drugem je bila prosta, saj je njena tekmica iz Egipta Majar Šerif predala dvoboj, v tretjem pa je morala priznati premoč kasnejši četrtfinalistki Američanki Jessici Pegula.

Glede na zadnje obdobje je z nastopom na Rolandu Garrosu kar zadovoljna. Foto: Reuters

Misli že usmerjene v travnati del sezone

Zidanškova, ki bo z zdajšnjega 25. mesta na svetu zdrsnila predvidoma na 62., Juvanova pa se bo povzpela na zanjo rekordno 61., je misli že usmerila v travnati del sezone. Naslednji teden bo nastopila na Nizozemskem.

Posebnost letošnjega Wimbledona je ukinitev točkovanja za lestvici WTA in ATP obeh krovnih zvez zaradi odločitve organizatorjev, da ruskim in beloruskim igralcem prepove nastope.

"Bojevali se bomo torej le za prestiž," pravi Zidanškova, ki dodaja, da zanjo to ni težava, saj si želi ustvariti bogato teniško kariero. "Veselim se igranja na travnatih površinah. Po prebolelem covidu imam dodatno motivacijo, da izboljšam kondicijo in teniško igro ter da se izkažem na vseh podlagah."

