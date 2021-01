Mirka je bila pred Federerjem že zaročena z arabskim sultanom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mirka Federer, žena enega najboljši igralcev vseh časov, velja za zelo vplivno in dominantno žensko. Že veliko ljudi je v preteklosti potrdilo, da ima v življenju svojega moža zelo pomembno vlogo. Mirka se v javnosti ne izpostavlja in o njej se ne ve prav veliko. Ena izmed zanimivosti je, da je bila, še preden je spoznala Rogerja Federerja, že zaročena.

Mirka in Roger Federer sta se poročila leta 2009 in imata danes štiri otroke. Foto: Getty Images

Federer naj ne bi vedel, da je bila zaročena z arabskim sultanom

Leta 1978 se je rodila na Češkoslovaškem in se z družino pri dveh letih preselila v Švico. Mirka, ki je štiri leta starejša od svojega moža, se je profesionalno ukvarjala s tenisom. Na lestvici je bila najvišje uvrščena leta 2001, ko je zasedala 76. mesto. Športno pot je zaradi poškodb končala leta 2002.

Roger in Mirka sta se spoznala leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju, kjer se je začela njuna zveza. A Federer takrat ni vedel, da je Mirka zaročena z bogatim arabskim sultanom. Ko je spoznala, da je zaljubljena v Federerja, je razdrla zaroko.

"Roger mi je bil v največjo oporo v tistih osmih mesecih okrevanja. Vrnil mi je teniško življenje. Ko je zmagal, je bilo tako, kot da bi zmagala jaz," je pred časom povedala danes 42-letna Mirka.

Je imela zadnjo besedo Mirka? Mirki Federer letošnje razmere v Avstraliji ne ustrezajo najbolj. Foto: Guliverimage/Getty Images

V prejšnjem tednu je precej prahu dvignila novica, zakaj Roger Federer ne bo igral na OP Avstralije, prvem letošnjem turnirju za grand slam. Razlog je zgolj družina, čeprav je Federer sprva dejal, da po poškodbi kolena še ni dovolj dobro pripravljen.

To je pred dnevi razkril predstavnik avstralske zveze Andre Sa. V Melbournu namreč letos velja pravilo, da morajo biti igralke in igralci 14 dni v karanteni. Lahko samo trenirajo, ves preostali čas pa morajo preživeti v hotelu.

"Imam 39 let, štiri otroke in 20 lovorik s turnirjev za grand slam. Nisem več v obdobju, ko bi bil pripravljen biti pet tednov ločen od družine." Foto: Gulliver/Getty Images

Za Rogerja Federerja to pomeni, da bi morali biti njegova žena in štirje otroci 14 dni zaprti v sobi. V to Mirka Federer ni privolila, prav tako ne Roger.

"Glavni razlog je karantena. Z njim sem govoril pred mesecem. Imel je možnost, da pride z vso družino in da gre v karanteno. V tem primeru Mirka in otroci ne bi smeli zapustiti sobe. Morali bi biti 14 dni v sobi, saj jo lahko zapustijo samo teniški igralci. Mirki ta ideja ni bila všeč," je pred dnevi razkril Sa.

Kot je še dejal predstavnik OP Avstralije, je obstajala tudi druga možnost, a bi moral biti Federer pet tednov ločen od družine. "Nato mi je rekel: 'Imam 39 let, štiri otroke in 20 lovorik s turnirjev za grand slam. Nisem več v obdobju, ko bi bil bil pripravljen biti pet tednov ločen od družine,'" je Sa citiral besede Federerja.

Baselčan je sicer že pred časom povedal, da bo v tenisu vztrajal, dokler bo imela njegova žena še željo po potovanjih.