Dama, ki ima v ozadju zelo pomembno vlogo

Že večkrat smo lahko prebrali, da ima Mirka Federer, žena enega najboljših teniških igralcev vseh časov, Rogerja Federerja, zelo pomembno vlogo v njegovi športni karieri. Če so bile to morda prej le govorice, je to zdaj potrdil človek, ki zelo dobro pozna Federerja in je z njim tudi sodeloval.