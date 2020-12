Na seznamu prijav za OP Avstralije tudi Federer

"Upal sem, da bom 100-odstotno pripravljen do oktobra, a še vedno nisem. Težko se bo izšlo za nastop na OP Avstralije," je še 13. decembra medijem razlagal 39-letni Federer, ki ostaja na seznamu nastopajočih na prvem grand slamu sezone, ki se bo po nedavni prestavitvi zaradi vplivov pandemije novega koronavirusa začel 8. februarja.

Federer je zaradi poškodbe kolena in kasnejše operacije izpustil večji del sezone 2020, zaradi pandemije in zamrznjenega sistema točkovanja za lestvico ATP pa je ostal pri vrhu razpredelnice na petem mestu.

Pri ženskah je za zdaj med prijavljenimi tudi Serena Williams. Američanka je bila prav tako med vprašljivimi za nastop v deželi tam spodaj, a bo po zadnjih prijavah skušala v Melbournu priti do rekordnega 24. naslova na turnirjih velike četverice, s čimer bi se izenačila z Avstralko Margaret Court.

Pri ženskah udeležbo umaknili le dve igralki iz top 100

Na seznamu prijavljenih igralcev so prav vsi iz prve stoterice pri moških, pri ženskah pa sta udeležbo v Melbournu umaknili le dve igralki iz top 100, in sicer Taylor Townsend in Carla Suarez Navarro. Prva, Američanka, pričakuje otroka, Španka pa se trenutno uspešno spopada z rakom limfatičnega sistema, ki so ji ga odkrili letos.

V izjavi za javnost je direktor turnirja Craig Tiley dejal, da pričakuje spektakularen grand slam z vsemi največjimi imeni. Slednje bodo lahko spremljali tudi gledalci, ki bodo polovično zasedli tribune Melbourne Parka.

"Čeprav bo OP Avstralije nekoliko drugačno kot v zadnjih letih, sta varnost in zdravje vseh udeležencev na prvem mestu. Imamo priložnost, da organiziramo varen oder in vesel grand slam, igralcem pa ponudimo možnost, da znova občutijo igranje pred navijači, ki smo jih v letu 2020 pogrešali," je dejal Tiley.

Neobičajen tudi začetek sezone

Začetek sezone prav tako ne bo običajen, saj se bo za najboljše začel v Delray Beachu in Antaliji (moški) ter Abu Dabiju (ženske) med 5. in 13. januarjem. Kvalifikacije za OP Avstralije bodo potekale v Dohi med 10. in 13. januarjem, nato sledi 16-dnevni premor zaradi strogih ukrepov v Avstraliji, vsi preostali turnirji v prvi periodi sezone pa bodo potekali v zvezni deželi Viktorija.

Igralci morajo namreč ob prihodu v Avstralijo opraviti 14-dnevno obvezno karanteno, prehajanje meja znotraj države pa je zaradi strogih ukrepov v boju s covidom-19 zelo oteženo. Zato bodo vsi pripravljalni turnirji pred prvim grand slamom v deželi tam spodaj potekali v Melbournu.

