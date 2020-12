Đoković se je zaradi navzkrižja interesov umaknil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je na družbenih omrežjih sporočil, da je umaknil kandidaturo za članstvo v svetu igralcev ATP. Vsem igralcem, ki so ga imenovali, se je zahvalil za podporo in izpostavil, da mu to izvolitev preprečuje novo pravilo, ki namiguje na navzkrižje interesov z njegovim sindikatom teniških igralcev PTPA.