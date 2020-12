Đoković šele drugi teniški igralec, ki mu je uspelo kaj takšnega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V moški konkurenci je to najprej uspelo Švicarju Rogerju Federerju, ki je bil skupaj na vrhu 310 tednov. Da bi 33-letni Beograjčan prehitel šest let starejšega tekmeca, bi moral na vrhu lestvice ATP ostati do 8. marca.

Srb je v pretekli sezoni osvojil OP Avstralije za svoj 17. naslov na turnirjih velike četverice, igral je še v finalu Rolanda Garrosa, zbral pa 41 zmag in pet porazov ter osvojil štiri turnirje. Šestič v karieri je sezono sklenil kot številka ena.

Federerju in Đokoviću na večni lestvici po tednih na vrhu sledijo Američan Pete Sampras (286), Čeh Ivan Lendl (270) in še en Američan Jimmy Connors (268). V absolutni konkurenci so tri ženske na vrhu lestvice WTA ostale dlje kot Federer.

Rekorderka je Nemka Steffi Graf (377), sledita pa ji Martina Navratilova (332), Čehinja z ameriškim potnim listom, in Američanka Serena Williams (319).

