"Na koncu ste vi tisti, ki se morate odločiti"

Marija Šarapova in odločitev o koncu kariere

Letos februarja je v teniškem svetu završalo, ko je Marija Šarapova sporočila, da se poslavlja od profesionalnega tenisa. Ena najbolj prepoznavnih športnic je v zadnjem intervjuju razkrila, kako je prišla do odločitve, da zapusti vrhunski tenis, o čemer se je večkrat spraševala.

Marija Šarapova je povedala, da je poslušanje svojega telesa ključnega pomena. "To je bilo vprašanje, ki sem si ga v zadnjih mesecih pred športno upokojitvijo večkrat postavljala. V sebi morate najti, kaj čutite, kaj vam sporočata telo in um," je uvodoma povedala sibirska tigrica, kot so jo imenovali v teniškem svetu.

Sama se je morala odločiti, kako naprej

Med drugim je nekdanja prva igralka sveta razkrila, da se človek ob tako pomembnih odločitvah obrne po nasvet k svoji družini in prijateljem, a mora na koncu vedno sprejeti odločitev sam. "Na vas lahko vplivajo ljudje, ki so vam blizu in vas želijo pravilno usmeriti, ampak ste na koncu vi tisti, ki se morate odločiti, kaj boste storili s svojo kariero. Morate biti 100-odstotno prepričani, da se odločite, kako naprej."

V zadnjih mesecih kariere se je povsem posvetila tenisu, a je počasi uvidela, da je bolje, da se posveti ostalim stvarem. "Spoznala sem, da izgubljam stik s konkurenco. Bilo je težko, ampak sem s svojo ekipo ugotovila, da je treba iti naprej," je razlagala zmagovalka Wimbledona iz leta 2004. Po končani karieri se je zelo dobro znašla v poslovnem svetu.

Bila je dovolj zrela, da je še v času športne kariere našla pravo mero med profesionalno teniško kariero in poslovnim delom. Danes je v poslovnih vodah že zelo izkušena, kar se vidi tudi pri njenih poslovnih odločitvah, pri katerih tudi zelo dobro uporablja svoje ime. Že pred koncem kariere je ustanovila svojo verigo sladkarij Sugarpova, še vedno pa se znajde v vlogi fotomodela.

Dolga leta najbolje plačana športnica na svetu

Marija Šarapova je v svoji karieri petkrat zmagala na turnirjih za grand slam in je ena izmed desetih igralk v zgodovini tenisa, ki je v vitrino pospravila vse štiri vse zmage turnirjev za grand slam.

V svoji karieri je osvojila 36 turnirjev, prav tako se lahko pohvali s posamično srebrno medaljo iz olimpijskih iger v Londonu. Od leta 2004 pa vse do leta 2015 je bila najbolje plačana športnica na svetu, na turnirjih pa je med turnirskimi zaslužki na tretjem mestu. Pred njo sta le sestri Serena in Venus Williams.