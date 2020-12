Še pred dnevi so iz tabora Rogerja Federerja prihajale spodbudne novice, saj je že kazalo, da bo zaigral v Melbournu na uvodnem turnirju za grand slam. Tony Godsick, Federerjev dolgoletni agent, pa je zdaj sporočil, da Švicar ne bo prišel na OP Avstralije. Ta naj še ne bi bil dovolj pripravljen za največje napore.

Federer je svoj zadnji uradni turnir igral ravno na OP Avstralije letos januarja, ko ga je v polfinalu premagal Novak Đoković. Mnogi so upali, da bodo 39-letnega Baselčana lahko gledali pod avstralskim soncem, a se je ta vseeno odločil, da ne prehiteva dogodkov in da bo raje počakal, da popolnoma okreva.

"Roger se je odločil, da ne bo igral na OP Avstralije 2021. V zadnjih mesecih je, kar zadeva koleno in fizično pripravo, naredil velik napredek. Po posvetu s svojo ekipo se je vseeno odločil, da se vrne po OP Avstralije," je v sporočilu za javnost zapisal Tony Godsick. "Ta teden se bomo začeli pogovarjati s turnirji, ki so na sporedu konec februarja," je še dodal.

Federer bo moral prekiniti serijo 21 zaporednih nastopov na OP Avstralije, kjer je v svoji bogati karieri šestkrat tudi zmagal. Mnogi se sprašujejo, ali se bo 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam sploh še kdaj vrnil v Melbourne.

Svoj zadnji dvoboj je igral januarja letos v polfinalu OP Avstralije. Foto: Gulliver/Getty Images

Nad odločitvijo Federerja je bil razočaran tudi Craig Tiley, direktor prestižnega turnirja. Ta je Rogerju zaželel čimprejšnje okrevanje in da se vidijo leta 2022.

"Na koncu je Federerju zmanjkalo časa, da se pripravi za tako naporen grand slam, in zelo razočaran je, da ne bo mogel priti v Melbourne leta 2021. OP Avstralije je imelo vedno posebno mesto v njegovem srcu. Želimo mu vse najbolje pri povratku v nadaljevanju sezone in veselimo se, da ga bomo videli leta 2022," je povedal Tiley.

Začetek OP Avstralije tri tedne pozneje

Prvi turnir velike četverice v sezoni v Avstraliji se bo prihodnje leto začel tri tedne kasneje, kot je bilo načrtovano, in sicer 8. februarja. Razlog so karantenske odločbe za tujce, zaradi katerih morajo igralci in igralke ob prihodu v Avstralijo opraviti 14-dnevno obvezno karanteno, prehajanje meja znotraj države pa je zaradi strogih ukrepov v boju s covidom-19 zelo oteženo. Kvalifikacije za prvi grand slam sezone bodo potekale v Dohi od 10. do 13. januarja. (STA)