Med Italijanom in Rusom se obeta prava poslastica

Na teniškem OP ZDA se nadaljujejo dvoboji četrtfinala. Teniški spektakel se obeta med Jannikom Sinnerjem in Daniilom Medvedjevom. Pred njima bosta igrala Britanec Jack Draper in Avstralec Alex de Minaur.

Alex de Minaur je edini Avstralec, ki se je uvrstil v letošnji četrtfinale OP ZDA, potem ko je v osmini finala premagal rojaka Jordana Thompsona. Kljub temu da se je poškodoval na Wimbledonu in izpustil več turnirjev, mu je uspelo priti do svojega tretjega zaporednega četrtfinala na turnirjih za grand slam. V četrtfinalu se bo pomeril z Jackom Draperjem. Ta je imel srečo, saj se je v zgodnjih krogih izognil močnim nasprotnikom, a je vseeno pokazal izjemen tenis. De Minaur vodi v medsebojnih dvobojih s 3:0, vendar bo veliko odvisno od tega, kako dobro bosta oba igralca zdržala morebitno fizično naporno tekmo.

V večernem delu se obeta teniška poslastica, ko bosta loparje prekrižala Jannik Sinner in Daniil Medvedjev. Italijanu je kljub slabemu začetku in škandalu zaradi dopinga uspelo ohraniti zbranost in zmagati vse štiri dozdajšnje dvoboje. V četrtfinalu se bo soočil z Daniilom Medvedjevom, ki ima odličen izkupiček na trdih igriščih in vodi s 7:5 v medsebojnih dvobojih.

OP ZDA, četrtfinale Jack Draper (Avs, 25) – Alex de Minaur (Avs, 10)

Jannik Sinner (Ita, 1) – Daniil Medvedjev (Rus, 5)

