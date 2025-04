Samo reci "Ni drame" – in dobiš skrivni meni v McDonald'su

Da, prav ste prebrali. Obstaja skrivni meni v McDonald'su. In ne, to ni potegavščina. Ne gre za notranji vic, teorijo zarote ali mit z interneta. Je čisto resnična, zelo zabavna zadeva – in dostopna čisto vsakomur, ki pozna "čarobne besede".

Geslo je: "Ni drame"

Nič zapletanja. Ko se zapeljete na McDrive (v katerikoli McDonald's po Sloveniji z drive inom), ob naročilu samo rečete: "Ni drame." Brez dodatnih vprašanj, brez čudnih pogledov. Zaposleni točno vedo, za kaj gre. In potem ... dobite skrivni meni.

Kaj dobite? To ostaja zavito v tančico skrivnosti (in potisnjeno v papirnato vrečko). A nekaj informacij je vseeno ušlo: za sedem evrov dobite tri različne jedi, eno omako, nekaj sladkega in – pozor – celo nalepke. Bonus točke za retro vibe.

Meni ni nikjer objavljen, ni ga na spletni strani (no, skoraj ne), ni ga v aplikaciji. To je igra za tiste, ki "vedo". In za tiste, ki si ne belijo glave z večnim vprašanjem "Kaj naj naročim?!".

Popolno za neodločne (in radovedne)

Ste eden tistih, ki na McDrivu v zadnjem trenutku zamenja naročilo? Ki naroča za tri sodelavce in pozabi, kdo je želel dvojni cheeseburger brez kumaric? Ali pa ste samo naveličani vedno istega? Potem je meni Ni drame točno za vas.

Tu ni treba razmišljati. Ni treba primerjati menijev. Samo rečete geslo – in se prepustite, da vas presenetijo. Vsakič druga kombinacija, vedno fiksna cena. Izkušnja, ki je nekaj čisto posebnega.

Testirano: deluje

Mi smo preverili. Na McDrivu smo rekli: "Ni drame," in dobili skrivnostno vrečko. Brez razlage, brez reklamnih brošur, samo skrivnostni nasmeh in konkreten paket. Kaj je bilo notri? Ne bomo izdali – ker je prav v tem čar.

Bonus: lahko tudi kaj zadeneš

Z vsakim naročilom menija Ni drame avtomatsko sodelujete v nagradni igri. Nagrade niso brezvezne - od tega da prejmete 1000 točk na teden v aplikaciji , so tu še kupončki, McDonald'sova oblačila in celo rojstnodnevna zabava na njihov račun. In vse, kar morate narediti? Reči dve besedi.

Reši dan (in lakoto)

Skrivni meni je kot "cheat code" za McDrive. Ko ne veš, kaj bi. Ko si že preveč lačen za razmišljanje. Ko hočeš malo skrivnosti v vsakdanu.

Torej – naslednjič, ko si na McDrivu, reci: "Ni drame." In potem samo počakaj.