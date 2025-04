Marat Safin, nekdanji vrhunski teniški igralec, se je vrnil v tenis, tokrat v vlogi trenerja. V času profesionalne teniške kariere je bil znan kot igralec, ki je znal uživati življenje. Iz njegovih zgodb so se verjetno najbolj v spomin vtisnila tri dekleta, ki so ga leta 2002 na OP Avstralije v njegovi loži podpirale in požele veliko zanimanja.

Marata Safina je nekdanji prvi igralec sveta, v svoji vitrini pa ima tudi dve zmagi na turnirjih za grand slam. Upokojil se je leta 2009 in od takrat ga nismo prav veliko videli na največjih turnirjih. Zdaj pa se je le vrnil, potem ko bo poskušal pomagati ruskemu teniškemu igralcu Andreju Rubljovu.

Andrej Rubljov upa, da mu bo Marat Safin lahko pomagal. Foto: Reuters

Poznata se že dolgo časa

Čeprav njuno sodelovanje ne traja dolgo, so že vidni prvi pozitivni znaki sodelovanja. Sodelovala sta na teniški ligi UTS, kjer je Rubljov pokazal dober tenis, potem ko je z 2:1 premagal Američana Bena Sheltona. Nobena skrivnost ni, da se je trenutno deveti igralec sveta znašel v igralski krizi, prav tako pa je nedavno spregovoril o svojih bojih z depresijo.

"V življenju je šel skozi marsikaj, poleg tega me pozna že od majhnega. Mislim, da mi lahko pomaga, ampak ne morem še veliko povedati, saj sva šele začela. Videli bomo čez nekaj mesecev."

Marat Safin v času teniške kariere Foto: Gulliver/Getty Images

Marat Safain je zagotovo človek, ki ima veliko izkušenj, ima pa tudi zelo pestro kariero po teniški. Delal je pri ruski teniški zvezi, bil je član olimpijskega odbora, bila pa je tudi v ruskem parlamentu. A v vlogi trenerja ni bil nikoli – dokler ga ni poklical Rubljov.

Danes 45-letni Moskovčan je dejal, da ne smemo pričakovati prevelikega napredka. "Odvisno je od njega. Lahko mu pokažem pot, on pa mora hoditi po njej. Nič čarobnega se ne bo zgodilo, ampak se bo moral potruditi. Mislim, da je odvisno od njega. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjih nekaj tednih, ampak mislim, da si želi," je še povedal Safin, ki bo prvič uradno kot trener nastopil na turnirju serije masters Monte Carlu, ki bo potekal ta konec tedna.

V karieri bi lahko dosegel veliko več

Za Marata Safina številni mislijo, da bi lahko imel v svoji vitrini veliko več lovorik, če bi se v mlajših letih igranja tenisa lotil drugače. Ena od tistih, ki jo je skoraj zagotovo izpustil iz rok, je bila lovorika iz leta 2002 na OP Avstralije. Takrat so Safina na tribunah spremljale tri lepotice, ki so vzbudile precej zanimanja.

Eno največjih priložnosti je izpustil leta 2002 v Melbournu na OP Avstralije, ko je v finalu igral proti Švedu Thomasu Johanssonu in bil tudi velik favorit za zmago. Na dan tistega finala je Safin praznoval svoj 22. rojstni dan in zanj bi se lahko končal sanjsko, a se ni, potem ko je presenetljivo izgubil dvoboj.

Marat Safin's player box during Australian Open 2002 #Safinettes pic.twitter.com/6qHfMhYKcF — Tennis Vintage Pic (@pic_tennis) February 17, 2015

Še danes ni znano, kdo so bila skrivnostna dekleta

Številni so vzrok za njegov neuspeh iskali ravno v njegovi loži. Danes namreč pogosto v ložah igralcev vidimo izbranke in otroke igralcev, Marat Safin pa je šel leta 2002 v Melbournu korak dlje. Takrat so poleg njegovega trenerja sedela tri dekleta. Ta so med dvoboji pogosto pritegnila pozornost moškega dela občinstva, a očitno tudi njihova podpora ni bila dovolj za turnirsko zmago. Veliko se je ugibalo o tem, od kod so se vzela omenjena dekleta. Nekateri viri so trdili, da je Safin po njih poslal zasebno letalo in jim v Melbournu zagotovil luksuz. Pozneje jih ni bilo nikoli več na tribuni.

"Morate priznati, da imam na tribunah izjemno lepo podporo. Potujem s svojimi prijatelji in se imam lepo. Moram najti motivacijo proti Samprasu, zato s seboj vedno pripeljem toliko prijateljev."

"Če se imam lepo, uživam tudi v tenisu. Edini razlog, da uživam v njem, je to, da sem s prijatelji. Z njihovo pomočjo čutim samozavest, ki jo potrebujem," je leta 2002 za BBC razlagal nekdanji vrhunski ruski teniški igralec.

Preberite še: