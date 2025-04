Jessica Pegula in Sofia Kenin za zmago v Charlestonu

Pegula je bila v polfinalu po treh nizih boljša od devete nosilke Rusinje Jekaterine Aleksandrove s 6:2, 2:6, 7:5.

Enaintridesetletna Američanka bo drugič igrala v finalu turnirjev na peščeni podlagi, prvega v Madridu pred tremi leti pa je izgubila proti Tunizijki Ons Jabeur.

Letos bo tretjič igrala v finalu, dobila je turnir v domačem Austinu, nazadnje pa je v Miamiju morala priznati premoč Belorusinji Arini Sabalenki.

Za pet let mlajšo Kenin bo to prvi nastop v finalu po oktobru lani in šele tretji v zadnjih štirih letih in pol. Skupno ima pet naslovov, zadnjega pa je osvojila marca 2020 v Lyonu.

Tudi Kenin bo igrala za prvo lovoriko na pesku, edini finale pred tem pa je na tej podlagi odigrala na jesenskem koronskem Rolandu Garrosu 2020, ko jo je ugnala Poljakinja Iga Swiatek.

V polfinalu se Kenin ni tako spotila kot njena današnja tekmica na zadnji stopnički turnirja, saj ji je rojakinja Amanda Anisimova predala dvoboj po zaostanku z 2:5 v prvem nizu.

Frances Tiafoe Foto: Reuters

Američana Frances Tiafoe in Jenson Brooksby sta finalista teniškega turnirja serije ATP v Houstonu. Na turnirju z nagradnim skladom 630.000 evrov se bo Tiafoe potegoval za četrto lovoriko, medtem ko Brooksby doslej še ni slavil na turneji ATP.

Brooksby se je letos vrnil na teniška igrišča po poškodbi in dopinškem suspenzu leta 2023. Slednjega si je prislužil zaradi treh zgrešenih terminov za testiranje. Sprva ga je Enota za teniško integriteto kaznovala za 18 mesecev, nato pa mu kazen skrajšala za pet mesecev.

Nekdanja št. 33 na svetu se je nekaj mesecev po vrnitvi na igrišča že uvrstil v finale. To mu je uspelo na domačem turnirju v Houstonu, potem ko je v polfinalu presenetil prvega nosilca in rojaka Tommyja Paula. Maratonski dvoboj, ki je trajal dve uri in 48 minut, je dobil s 7:6 (5), 3:6, 7:6 (6).

Štiriindvajsetletni Brooksby bo četrtič igral v finalu, prav vse doslej pa je izgubil. Vselej je bil nemočen na domačih tleh, in sicer v Newportu 2021 ter v Dallasu in Atlanti leta 2022.

Tri leta starejši Tiafoe ima nekaj več izkušenj na najvišji ravni. Igral bo v jubilejnem desetem finalu, potegoval pa se bo za četrto lovoriko. Zadnjo je osvojil na travi leta 2023 v Stuttgartu, od takrat pa je bil prekratek prav lani v Houstonu in na mastersu v Cincinnatiju.

V polfinalu je bil drugi nosilec boljši od rojaka Brandona Nakashime, sicer četrtopostavljenega na turnirju. Premagal ga je s 6:4, 7:6 (3) po uri in 43 minutah.

Foto: Guliverimage

Poljsko-kolumbijski finale v Bogoti

Poljakinja Katarzyna Kawa in Kolumbijka Camila Osorio sta finalistki turnirja serije WTA v Bogoti z denarnim skladom 255.000 evrov. Dvaintridesetletna Kawa bo v drugem finalu lovila prvo lovoriko v karieri, medtem ko bo devet let mlajša domačinka v petem finalu igrala za tretjo lovoriko.

Drugopostavljena Osorio je v polfinalu s 6:4, 7:5 ugnala Argentinko Julio Riera in se petič uvrstila v finale turnirjev na najvišji ravni.

Tretjič bo igrala v finalu domačega turnirja v Bogoti. Ob premiernem finalu je premagala Slovenko Tamaro Zidanšek, lani pa je bila boljša od Čehinje Marie Bouzkove. Vmes je izgubila finalni tekmi na Tenerifih (2021) in v mehiškem Monterreyu (2022).

Naslov bo skušala ubraniti proti Katarzyni Kawa. Ta je bila v drugem polfinalu s 7:5, 6:2 boljša od 16-letne Američanke Juliete Pareja.

Nepostavljena Kawa je doslej edinkrat v finalu turnirjev serije WTA igrala pred skoraj šestimi leti v latvijski Jurmali, ko jo je ugnala domačinka Anastasija Sevastova.

Ob zmagi bi Poljakinja z 223. mesta na računalniški lestvici skočila vsaj na 128., s čimer bi bila blizu svoje najboljše uvrstitve v karieri (112., november 2020). Osorio bi ob zmagi napredovala na rob petdeseterice na 53. mesto. Najvišje je bila aprila 2022 na 33. mestu.

Charleston, WTA 500 (983.899 evrov):

- polfinale:

Jessica Pegula (ZDA/1) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/9) 6:2, 2:6, 7:5;

Sofia Kenin (ZDA) - Amanda Anisimova (ZDA/8) 5:2 - predaja;



Houston, ATP 250 (630.040 evrov):

- polfinale:

Jenson Brooksby (ZDA) - Tommy Paul (ZDA/1) 7:6 (5), 3:6, 7:6 (6);

Frances Tiafoe (ZDA/2) - Brandon Nakashima (ZDA/4) 6:4, 7:6 (3)



* Bogota, WTA 250 (255.000 evrov):

- polfinale:

Katarzyna Kawa (Pol) - Julieta Pareja (ZDA) 7:5, 6:2;

Camila Osorio (Kol/2) - Julia Riera (Arg) 6:4, 7:5.