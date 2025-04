Sebastian Baez v finale, vse bolj opozarja nase

Argentinec Sabastian Baez, ki bo igral tretji finale na pesku v tej sezoni - osvojil je Rio de Janeiro in bil drugi v Santiago de Chilu, je bil v polfinalu boljši od Madžara Martona Fucsovicsa s 6:2 in 6:2. Za 24-letnega Argentinca (36. na računalniški lestvici) bo to enajsti finale ATP v karieri in priložnost za osmi naslov. Na drugi strani mreže bo stal dve leti mlajši Italijan Flavio Cobolli (45.), ki je doslej le enkrat igral dvoboj za naslov in izgubil lani v Washingtonu. Italijan je v polfinalu deklasiral Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine s 6:3, 6:0.

Bukarešta, ATP 250 (596.035 evrov):



Polfinale:

Sebastian Baez (Arg/1) - Marton Fucsovics (Madž) 6:2, 6:2;

Flavio Cobolli (Ita/3) - Damir Džumhur (BiH) 6:3, 6:0.