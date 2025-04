Darja Kasatkina trenutno igra na turnirju v Charlestonu, kjer se je uspešno prebila v tretji krog tekmovanja. Trenutno 12. igralka sveta ima na ta turnir lepe spomine, saj ga je osvojila leta 2017. A tokrat je bil njen nasmeh posledica povsem drugačnih razlogov: prvič je namreč zaigrala pod avstralsko zastavo. V Rusinji rojena igralka je pred časom razkrila, da je prevzela avstralsko državljanstvo.

"Nisem imela veliko izbire"

Kasatkina je, tako kot preostali ruski in beloruski športniki, že od leta 2022 zaradi ruske invazije na Ukrajino na turnirjih igrala pod nevtralno zastavo. Glavni razlog, da je 27-letna igralka spremenila državljanstvo, je njena istospolna usmerjenost, saj je leta 2023 ruska vlada mednarodno gibanje LGBT označila za ekstremistično gibanje. "Glede na vse, kar se dogaja v moji prejšnji državi, nisem imela veliko izbire," je Kasatkina povedala ameriškemu novinarju Benu Rothenbergu in razkrila, da prijateljuje z rusko umetnostno drsalko Natalijo Zabjakovo.

Navdušena je nad novo državo: "Nihče nikogar ne obsoja"

Po tekmi je priznala, da ni mogla zadrževati nasmeha, ko so jo ob prihodu na igrišče napovedali kot Avstralko. Dejala je, da je bil to zanjo zares poseben trenutek, ko je imela možnost, da prvič zmaga kot Avstralka.

"Resnično sem vesela in nisem verjela, da se mi bo nekega dne zgodilo kaj takšnega. Ta teden je bil z vsemi spremembami zame nekoliko stresen. Ko teniška igralka stopi na igrišče, ves stres, ki ga preživlja, eksplodira. Tako to deluje. In res sem vesela, kako sem se soočala z današnjo situacijo. Če sem iskrena, ni bilo lahko," je povedala novopečena Avstralka in priznala, da je njena nova dežela zelo lepa.

"Malce je daleč, tega ne bom zanikala, ampak je zelo prijazna država. Ljudje tam so preprosto drugačni in prijazni. Vsi so enakovredni, vse skupaj je ena sama harmonija. Nihče nikogar ne obsoja in lahko si to, kar si," je dodala Kasatkina.

V osmini finala jo čaka Avstralka

V osmini finala turnirja v Charlstonu jo čaka Američanka Sofia Kenin, trenutno 44. igralka sveta. Do zdaj sta igrali šest medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 3:3. Nazadnje sta igrali na turnirju v Indian Wellsu, ko je bila po treh nizih boljša Kasatkina.

