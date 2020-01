Lepi obeti pred OP Avstralije: Premagovala je tudi igralke prve deseterice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"S komerkoli je na treningih igrala, je bila suverena. Tudi proti igralkami iz prve deseterice je dobivala nize, a o imenih ne bi govoril." Foto: Ana Kovač

Ne samo Kaji Juvan, ampak verjetno tudi vsem članom njene ekipe, je verjetno zelo odleglo, ko se je šele 19-letna slovenska teniška igralka uvrstila na glavni turnir OP Avstralije, na katerem bo igrala prvič. Sicer bo to zanjo že tretji zaporedni nastop na turnirjih velike četverice. Lani je igrala na OP Francije in nato še Wimbledonu, medtem ko je OP ZDA izpustila zaradi opravljanja mature.

"Kaja na treningih igra zelo dobro. V zadnjem pripravljenem obdobju je naredila še korak naprej. S komerkoli je na treningih igrala, je bila suverena. Tudi proti igralkami iz prve deseterice je dobivala nize, a o imenih ne bi govoril. Treba je vedeti, da je trening eno, tekma pa je povsem nekaj drugega. Glede na to, da je imela Kaja v zadnjega pol leta le deset tekem, je bilo težko karkoli pričakovati. Iz tekme v tekme je boljša in vesel sem, da je tako," je uvodoma povedal Robi Cokan, ki je še toliko bolj vesel, da je njegova varovanka v zadnjih dvobojih pokazala pravi karakter.

Robi Cokan je prepričan, da je njegova varovanka še dovolj sveža za naslednje dvoboje. Foto: Ana Kovač

Ostalo ji je še dovolj moči

Za Juvanovo so v Avstraliji namreč trije kvalifikacijski dvoboji. Igrala je tri dni zapored. Po besedah Cokana je naši mladi igralki ostalo še dovolj moči za morebitne nove podvige. "Tekme niso bile tako dolge in tudi vročina ni bila prehuda. V nedeljo imamo prosti dan, igramo v ponedeljek. Mislim, da te tekme ne bi smele pustiti velikih posledic."

Po zmagi Kaje je že spremljal dvoboj naslednje nasprotnice Po zadnji zmagi Kaje ni sedel križem rok. Foto: Ana Kovač

V prvem krogu glavnega turnirja našo mlado tekmovalko čaka zanimiva nasprotnica. To je Dajana Jastremska, trenutno 24. igralka sveta. Jastremska, ki je enako stara kot Juvanova, se je na turnirju v Adelajdi prebila vse do finala. Tam je morala premoč priznati Ashleigh Barty, trenutno prvi igralki sveta. Cokan ob uspehu Kaje v kvalifikacijah ni sedel križem roku. V času našega pogovora je ravno spremljal dvoboj med Ashleigh Barty in Dajano Jastremsko, da je lahko dobil čim več informacij o novi nasprotnici.

"Z Jastremsko sta isti letnik in poznamo se že iz mladinskih vrst. Res, da žreb nikoli ni nanesel, da bi se srečali. Ravno zato zdaj sedim, gledam dvoboj in poskušam 'ujeti' čim več stvari. Kajo želimo čim bolje pripraviti na ta dvoboj. Na koncu bosta dekleti pokazali, katera je boljša."

"Ne bom rekel, da je bilo lažje"

Za Kajo je to že tretji zaporedni turnir za grand slam, na katerega se je prebila skozi kvalifikacije. Trenutno naša 127. igralka sveta ima do zdaj že nekaj izkušenj s tovrstnimi dvoboji, a vseeno ni lahko priti do glavnega turnirja. O tem je prepričan tudi Cokan.

"Vsi vemo, kaj pomeni priti skozi kvalifikacije. Marsikatera igralka, ki se je neposredno uvrstila na glavni turnir, se ne bi prebila skozi kvalifikacije, ker so te res zahtevne. To samo kaže, na kako visoki ravni igra Kaja. Ne bom rekel, da je bilo tokrat kaj lažje, ker je vedno težko v kvalifikacijah. Moramo vedeti, da je Kaji prvič uspelo na trdi podlagi, kar je zame največja zmaga. Trda podlaga je bila za nas morda še nekoliko neznano okolje. Kaja je namreč na trdi podlagi odigrala zelo malo tekem, tako da je to zares veliko vredno."

V Melbournu naj bi bil zrak boljši. Foto: Gulliver/Getty Images

Zaradi onesnaženega zraka ni imela težav

V preteklih dneh smo veliko slišali in brali o slabem zraku zaradi požarov v Avstraliji. Žrtev onesnaženega zraka je bila pred dnevi naša Dalila Jakupović, ki se je zgrudila na igrišču in morala predati dvoboj. Takrat je bil ob igrišču tudi Robi Cokan. Po besedah našega sogovornika se stanje v Melbournu umirja. "Po dežju, ki je bil v sredo, je zrak dober. Kako je čist, težko ocenim, ampak nobeden od igralcev, prav tako ne tudi Kaja, ni imela nobenih težav. Tudi za konec tedna je napovedano deževje, tako da tudi v prihodnjih dneh ne bi smelo biti težav."