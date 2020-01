Vesela je, da je zdržala #video

Za šele 19-letno slovensko teniško igralko so trije precej naporni dnevi, saj je v Melbournu odigrala tri zaporedne dvoboje in bila v vseh treh uspešna. To pomeni, da bo Juvanova med posameznicami še tretja slovenska predstavnica na glavnem turnirju na OP Avstralije. Neposredno sta se na turnir uvrstili Polona Hercog in Tamara Zidanšek.

"Vsaka izkušnja šteje." Foto: Ana Kovač

Iz dvoboja v dvoboj je stopnjevala svojo igro

Kaja je v prvem krogu kvalifikacij z igrišča odpihnila Ekaterin Gorgodze (6:1, 6:0), v drugem krogu je pod hladno prho poslala domačinko Storm Sanders (6:0, 2:6, 6:3), v tretjem krogu pa je lopar pred njo položila Rusinja Natalia Vikhlyantseva (6:3, 6:3).

"Zelo zadovoljna sem z zadnjimi tremi tekmami. Zdi se mi, da sem stopnjevala svojo igro. Kvalifikacije so vedno zelo zahtevne. Tam je namreč veliko dobrih igralk. Vesela sem, da sem zdržala vse skupaj, glede na to, da sem igrala tri tekme zaporedoma," je povedala Ljubljančanka, ki je morala zaradi dežja, ki je bil v teh dneh v Avstraliji zelo dobrodošel, igrati tri dni zaporedoma.

Čeprav je Kaja še zelo mlada, ima že nekaj izkušenj s kvalifikacijami na največjih turnirjih. Sama je priznala, da so ji te s preteklih tovrstnih tekmovanj pomagale. "Vsaka izkušnja šteje."

Kaja Juvan ima v zadnjih dneh veliko razlogov za zadovoljstvo. Foto: Sportida

V prvem krogu glavnega turnirja Kajo čaka nadvse zanimiva nasprotnica. To je Dajana Jastremska, trenutno 24. igralka sveta. Jastremska, ki šteje toliko let kot Juvanova, se je ta teden na turnirju v Adelaidi prebila vse do finala. Tam je morala danes premoč priznati Ashleigh Barty, trenutno prvi igralki sveta. In kako se bo naša igralka pripravila na svojo naslednjo nasprotnico?

"Moj trener in ekipa si bodo pogledali nekaj njenih posnetkov in analizirali njeno tekmo. Jutri bom trenirala in dala vse od sebe. To je v tem trenutku največ, kar lahko naredim. Moja rutina ostaja enaka, ciljam pa vedno na zmago," je še povedala naša tekmovalka, ki se je do zdaj na turnirjih za grand slam najdlje prebila do drugega kroga. To ji je uspelo lani na sveti travi, v Wimbledonu.