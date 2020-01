Slovenska najstnica se je uvrstila na glavni turnir OP Avstralije #video

Kaja Juvan, ki velja za eno najbolj perspektivnih teniških igralk, je igrala v tretjem krogu igrala proti šesti nosilki kvalifikacij in tudi proti njej pokazala dobro igro. Šele 19-letna Juvanova je dvoboj dobila z izidom 6:3, 6:3, za zmago pa je potrebovala eno uro in 25 minut. Njena nasprotnica v prvem krogu glavnega turnirja bo Dayana Yastremska iz Ukrajine. Devetnajstletnica je trenutno 24. igralka sveta in trenutno kaže dobro formo, saj se je uvrstila v finale turnirja v Aucklandu. Igralki do zdaj še nista igrali medsebojnega dvoboja.

Za Kajo bo to prvi nastop v glavnem turnirju OP Avstralije, skupno že tretji v njeni karieri. Ljubljančanka je lani že igrala na OP Francije in znamenitem Wimbledonu.

Kaja Juvan Foto: Sportida

V prvem nizu smo videli veliko preobratov, saj sta si tekmeci skupno petkrat odvzeli servis. Bolje je začela naša igralka, ki je že v prvi igri Rusinji vzela servis, a je ta že v naslednji igri "udarila" nazaj in izenačila na 1:1. Znova je bil pestro v peti in šesti igri. Sprva je Vikhlyantseva vzela servis Juvanovi in povedla s 3:2, a je k sreči po maratonski šesti igri Kaja izenačila. V prvem nizu je bila odločilna osma igra, ko je naša igralka nasprotnici znova vzela servis, povedla s 5:3, v naslednji igri pa "break" potrdila in povedla z 1:0 v nizih.

Izkoristila je tretjo zaključno žogico

Juvanova je drugi niz začela še bolje, saj po uvodnih treh igrah povedla s 3:0. Padec v njeni igri je bil v četrti igri, ko ji je trenutno 112. igralka vzela servis in izid zmanjšala na 1:3. To naše igralke ni zmedlo. Ravno nasprotno, v deveti igri je na servis nasprotnice izkoristila tretjo zaključno žogico in se malo manj kot uri in pol zasluženo veselila uvrstitve na glavni turnir.

Ženske kvalifikacije:

Moške kvalifikacije:

Ostali turnirji: