Kaja Juvan le še korak do uresničitve velikega cilja

Kaja Juvan, mlada slovenska teniška igralka, je vse bližje svojemu prvencu na OP Avstralije, potem ko se je uspešno prebila skozi drugi krog kvalifikacij. Od glavnega turnirja jo loči le še ena zmaga. Tamara Zidanšek je izgubila polfinale turnirja v Hobartu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev v konkurenci dvojic. Zidanškova je skupaj s Čehinjo Marie Bouzkovo morala priznati premoč Ukrajinki Nadiji Kičenok in Indijki Sanii Mirza, ki sta zmagali s 7:6 (3) in 6:2. Znane so finalistke turnirjev v Adelaidu in Hobartu ter finalisti v Aucklandu.

Kaja Juvan Foto: Gulliver/Getty Images Kaja Juvan je tokrat igrala proti domačinki Storm Sanders in jo premagala po treh nizih. Šele 19-letna teniška igralka je dvoboj zelo dobro začela, v prvem nizu nasprotnici trikrat vzela servis in ji zavezala kravato (6:0). Drugi niz je Sandersova dobila z izidom 6:3. V odločilnem, tretjem nizu je bila znova boljša naša igralka, ko je izkoristila tretjo zaključno žogo ter se po uri in 39 minutah zasluženo uvrstila v finale kvalifikacij.

Tam jo zdaj čaka Natalija Vihljanceva, trenutno 122. igralka sveta. Rusinja in naša igralka bosta igrali prvič.

Kdo bo nastopil v finalih v Hobartu, Adelaidu in Aucklandu?

Benoit Paire se bo za prvo turnirsko lovoriko v letu 2020 potegoval v Novi Zelandiji. Foto: Gulliver/Getty Images Francoza Ugo Humbert in Benoit Paire bosta igrala v finalu teniškega turnirja v Aucklandu na Novi Zelandiji (546.355 ameriških dolarjev nagradnega sklada). Humbert je v polfinalu presenetil četrtega nosilca Johna Isnerja iz ZDA s 7:6 (5) in 6:4, Paire, peti postavljeni igralec, pa je ugnal Poljaka Huberta Hurkacza s 6:4, 6:7 (1) in 6:2.

Avstralka Ashleigh Barty se bo v finalu teniškega turnirja WTA v Adelaidu z nagradnim skladom 782.900 dolarjev pomerila z Ukrajinko Dajano Jastremsko. Bartyjeva je v polfinalu s 3:6, 6:1 in 7:6 (5) izločila Američanko Danielle Collins, Jastremska pa je bila s 6:4 in 7:6 (4) boljša od šeste nosilke, Belorusinje Arine Sabalenka.

Kitajka Zhang Shuai in Kazahstanka Jelena Ribakina sta finalistki teniškega turnirja WTA v Hobartu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Četrtopostavljena Kitajka je v polfinalu s 6:3 in 6:4 izločila petopostavljeno Rusinjo Veroniko Kudermetovo, tretjepostavljena Ribakina pa je bila s 6:3, 4:6 in 6:4 boljša od Britanke Heather Watson (STA).