Kasatkina po dvoboju preobratov do osmega naslova

Sedemindvajsetletna Darja Kasatkina je svoji deset let mlajši tekmici v prvem nizu zavezala kravato, a se najstnica ni dala. Drugi niz je dobila, v tretjem pa vodila že s 3:0. V dvoboju preobratov je zadnjega spisala Kasatkina ter po uri in 55 minutah prišla do osme zmage na turnirjih najvišje ravni.

Letos je Kasatkina šestkrat igrala v finalu, prišla pa je do druge lovorike. Skupno je bil to njen 19. finale.

Za 17-letno Andrejevo, dobitnico srebrne kolajne na OI med dvojicami v Parizu, je bil to drugi posamični finale na najvišji ravni. Julijskega v Iasiju v Romuniji je dobila.

Kasatkina bo po zmagi znova med najboljšo deseterico na lestvici WTA, z 11. bo napredovala na deveto mesto, medtem ko bo Andrejeva napredovala na 16. mesto, kar bo njena najboljša uvrstitev v zelo zgodnji fazi kariere.

Ningbo, WTA 500 (845.000 evrov):

- finale:

Darja Kasatkina (Rus/5) : Mira Andrejeva (Rus) 6:0, 4:6, 6:4.

Preberite še: