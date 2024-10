Wawrinka tretji najstarejši polfinalist turnirja ATP

Wawrinka, ki se bo v polfinalu meril z Američanom Tommyjem Paulom, je zdaj tretji najstarejši polfinalist turnirjev ATP, starejša polfinalista sta bila le Američan Jimmy Connors in Hrvat Ivo Karlović.

"Svojih let ne morem spremeniti, a najpomembnejše zame je, da se, ko stopim na igrišče, vedno poskušam boriti. Želim se izboljšati in uživam v tem, kar počnem. Razlog, da nadaljujem, je, da igram takšne tekme s toliko gledalci, ki mi dajejo dobro energijo na igrišču. Zelo sem vesel, da bom imel priložnost igrati še eno tekmo jutri," je dejal Wawrinka, ki je bržkone Rubljovu dokončno preprečil, da bi igral na zaključnem turnirju ATP.

Nekdanji tretji igralec sveta je zadel 14 asov in svojo prvo zaključno žogo pretvoril v svoj prvi polfinale v švedski prestolnici, kjer je doslej nastopil štirikrat. Švicar se poteguje za svoj 17. naslov na turnirjih ATP in prvega po Ženevi leta 2017.

Wawrinka je zmagal na OP Avstralije leta 2014, OP Francije leta 2015 in OP ZDA leta 2016.

Argentinec izločil domačina in se mu oddolžil za nedavni poraz

Na turnirjih serije ATP in WTA se nadaljujejo teniški dvoboji. Na turnirju v Almatyju je domačega igralca Aleksandra Ševčenka premagal Argentinec Francisco Cerundolo in se mu oddolžil za poraz.

Argentinec je premagal domačega favorita Aleksandra Ševčenka s 6:2 in 6:3 in se uvrstil v polfinale turnirja v Kazahstanu. Cerundolo je pred kratkim na turnirju v Šanghaju v uvodnem krogu izgubil proti Ševčenku v uvodnem krogu, tokrat pa je bil boljši na igrišču četrti nosilec turnirja.

"Zelo sem zadovoljen. Vedel sem, da bo to težek dvoboj," je takoj po dvoboju dejal Cerundolo. "Prejšnji teden sva igrala v Šanghaju in premagal me je v zelo izenačenem dvoboju. Vedel sem, da igra zelo dobro in to sem mu povedal pri mreži. Vedel sem, kaj moram narediti. In mislim, da mi je to res dobro uspelo. Dobro sem serviral in vesel sem, da sem prišel v še en polfinale. Ta je moj prvi na trdih podlagi letos," je dodal.

Almaty, ATP 250 (950.500 evrov): Četrtfinale:

Francisco Cerundolo (Arg/4) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:2, 6:3;

Gabriel Diallo (Kan) - Alejandro Tabilo (Čil/2) 3:6, 6:3, 6:4;

Aleksandar Vukić (Avs) - Frances Tiafoe (ZDA/1) 6:2, 7:6 (11);

Karen Hačanov (Rus/3) - Beibit Žukajev (Kaz) 6:2, 6:4; Antwerpen, ATP 250 (690.135 evrov): Četrtfinale:

Roberto Bautista Agut (Špa) - Felix Auger-Aliassime (Kan/3) 3:6, 6:2, 7:6 (2);

Hugo Gaston (Fra) - Alex De Minaur (Avs/1) 6:3, 3:6, 7:5; Stockholm, ATP 250 (690.135 evrov): Četrtfinale:

Tommy Paul (ZDA/4) - Miomir Kecmanović (Srb) 7:6 (9), 6:2;

Stan Wawrinka (Švi) - Andrej Rubljov (Rus/1) 7:6 (5), 7:6 (5); Ningbo, WTA 500 (845.000 evrov): Četrtfinale:

Darja Kasatkina (Rus/5) - Julija Putinceva (Kaz) 6:4, 1:6, 7:6 (6);

Mira Andrejeva (Rus) - Barbora Krejčikova (Češ/4) 7:6 (5), 3:2 - predaja;

Paula Badosa (Špa/8) - Beatriz Haddad Maia (Bra/6) 6:3, 6:2;

Karolina Muchova (Češ) - Ana Kalinskaja (Rus/7) 2:6, 6:2, 6:3; Osaka, WTA 250 (245.000 evrov): Četrtfinale:

Aoi Ito (Jap) - Eva Lys (Nem) 6:7 (8), 6:2, 6:3;

Suzan Lamens (Niz) - Ana Bogdan (Rom) 4:6, 6:3, 6:3;

Diane Parry (Fra/7) - Clara Tauson (Dan) 6:3, 1:6, 6:3;

Kimberly Birrell (Avs) - Sara Saito (Jap) 7:5, 6:4.

