Za zmago v Ningboju se bosta pomerili Rusinji

Petopostavljena Kasatkina, 11. na lestvici WTA, je dobila prvi niz s 6:4 proti osmopostavljeni Španki Pauli Badosa, slednja pa je nato predala dvoboj zaradi vrtoglavice. Andrejeva, 19. na svetu, pa je vodila s 6:2 in 1:0, nakar je tudi Čehinja Karolina Muchova dvoboj predčasno končala.

Kasatkina je prišla do šestega finala v tem letu, to ji je uspevalo vselej na turnirjih WTA 500, in 19. v karieri, 17-letna Andrejeva pa bo igrala v drugem kariernem finalu in drugem v tem letu, v katerem ima naslov iz Iasija.

Hačanov in Diallo v finalu Almatyja

Rus Karen Hačanov in Kanadčan Gabriel Diallo bosta igrala v finalu turnirja ATP 250 v Almatyju. Tretjepostavljeni Rus je v polfinalu s 6:7, 6:3 in 6:4 izločil Avstralca Aleksandra Vukića, Diallo pa je bil s 6:4 in 6:2 boljši od četrtega nosilca, Argentina Francisca Cerundola.

Karen Hačanov in Kanadčan Gabriel Diallo bosta igrala v finalu turnirja ATP 250 v Almatyju. Foto: Reuters

Osemindvajsetletni Hačanov, 26. na lestvici ATP, in 23-letni Diallo, 118. na svetu, sta se doslej pomerila enkrat, dvoboj pa je letos v Kanadi dobil Rus s 6:4 in 6:4.

Hačanov ima letos eno turnirsko zmago, skupno pa šest, Diallo, ki je med profesionalci zgolj eno leto, pa je še brez turnirske lovorike.