Kako je po neprespani noči videti Đokovićeva žena?

Jelena Đoković, to je večkrat poudaril tudi Novak Đoković, ima nanj pomemben vpliv. Novak in Jelena sta namreč par že od najstniških let in vse od takrat je tudi njegova zvesta navijačica. Nič drugače ni bilo na zadnjem turnirju v Cincinnatiju, ko je Đoković po epskem in napetem dvoboju premagal Carlosa Alcaraza.

"Pa kaj potem"

Jelena je naslednje jutro na Instagram objavila zanimivo fotografijo, ki kaže, kako je videti po neprespani noči, ko je spremljala in slavila veliko zmago svojega moža. Dvoboj se je namreč končal šele ob treh zjutraj po slovenskem času.

"Ko ponoči ne spiš in slaviš, so potem dnevi takšni. Pa kaj potem, tako nam je čisto všeč," je zapisala Jelena, ki je tudi sama nekaj časa igrala tenis.

Novak Đoković si je po zmagi strgal majico. Foto: Guliverimage

Spomnimo, da je Novak Đoković na turnirju v Cincinnatiju dosegel 39. zmago na turnirjih serije masters, skupno pa je v vitrino postavil že 95. turnirsko lovoriko. Ta zmaga je za srbskega zvezdnika zagotovo lepa popotnica za OP ZDA, ki se začne že prihodnji teden. Tam je Beograjčan slavil trikrat, nazadnje leta 2018.

Novak Đoković je po koncu dvoboja priznal, da je bil to zanj eden najtežjih dvobojev v življenju. Kako tudi ne, saj je moral med dvobojem prositi za zdravniško pomoč, prav tako je svoji ekipi na tribuni dejal, naj mu priskrbi poseben napitek (kreatin, op. p.), da je sploh lahko nadaljeval in končal dvoboj.

"Toliko bi lahko povedal, ampak imam tako malo energije. Zelo spoštujem Carlosa in njegovo ekipo. Vsi smo nekako ostali brez besed glede tega, kar delaš na igrišču in ob njem. Si velik človek in šampion. Številnim igralcem v vsej karieri ni uspelo kaj takšnega, ti pa si to dosegel v dveh letih."

Foto: Guliverimage

Pred njim le še dva velikana

Nole ima pod pasom že kar nekaj rekordov, v noči na ponedeljek sicer ni dosegel novega, je pa v številu zmag skočil na tretje mesto in tako prehitel Rafaela Nadala. Šestintridesetletnik je proti Alcarazu dosegel 1069. zmago, tako da sta zdaj pred njim le še Jimmy Connors (1274) in Roger Federer (1251).

