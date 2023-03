Kaj sporoča nesrečna Kanadčanka? Sinner že v polfinalu.

Na teniškem turnirju serije masters v Miamiju so igrali četrtfinalne dvoboje, zaradi slabega vremena pa so nekatere odpovedali. Na četrtek bo moral počakati tudi Carlos Alcaraz, medtem ko se je po hudi poškodbi še enkrat oglasila Bianca Andreescu.

Z dvourno zamudo se je začel dvoboj med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Fincem Emilom Ruusuvuorijem. Brez težav ga je na koncu dobil Sinner, ki je postal prvi polfinalist turnirja in Fincu oddal vsega štiri igre. Dvoboj se je končal z izidom 6:3 in 6:1.

"Oba sva igrala dobro, ampak jaz sem dobil pomembnejše točke. Nikoli ni lahko, ko so prekinitve, a sem se vrnil in igral dobro," je povedal 21-letni teniški igralec.

Prvi igralec sveta šele v četrtek

Drugi četrtfinalni dvoboj so organizatorji turnirja zaradi dežja morali prestaviti. Med seboj bi morala igrati Španec Carlos Alcaraz in domačin Taylor Fritz. Alcaraz, ki je lani zmagal in ima tudi že zmago iz Indian Wellsa, ima v tem letu razmerje zmag in porazov 17-1.

V ženskem delu je Romunka Sorana Cristea premagala Belorusinjo Arino Sabalenko, Američanka Jessica Pegula pa Rusinjo Anastasijo Potapovo.

Foto: Gulliver/Getty Images Pred dnevi smo videli pretresljiv prizor, ko je Kanadčanka Bianca Andreescu zaradi poškodbe obležala na tleh in so jo morali z vozičkom odpeljati z igrišča. Andreescujeva, ki je dejala, da še nikoli ni čutila takšne bolečine, je sporočila, da si je strgala dve vezi. "Ne vem, koliko premora me čaka, a lahko bi bilo še huje. Moram iti dan za dnem. Sem optimistična in upam, da bom z delom, rehabilitacijo in ponovnimi pripravami kmalu na igrišču," je sporočila 22-letna teniška igralka.

