Hud udarec: Đoković izgubil 27 milijonov in glavnega sponzorja?

Novak Đoković, eden najboljših igralcev sveta, naj bi kmalu ostal brez glavnega sponzorja. Francoska znamka Lacoste razmišlja, da bi prekinila pogodbo s srbskim teniškim igralcem, potem ko so ga januarja deportirali iz Avstralije.

Po pisanju švicarskega novinarja Benjamina Weinmanna se je Lacoste že odločil za to potezo in tudi našel zamenjavo za Novaka Đokovića. Njihov novi obraz naj bi postala Američanka Venus Williams. To pa pomeni, da bi Beograjčan lahko ostal brez 27 milijonov dolarjev (24,7 milijona evrov).

Novak Đoković je moral januarja zaradi neveljavnega vizuma zapustiti Avstralijo. Foto: Guliverimage

Deportacija iz Avstralije ni prinesla nič dobrega

"Lacoste predstavlja tenis, leta 1933 ga je ustanovil bivši francoski teniški igralec Lacoste. Novak Đoković je od leta 2017 ambasador kultne znamke. Pogodbo ima do leta 2025, ki mu letno nanese devet milijonov dolarjev (8,2 milijona evrov). Sodelovanje z Novakom Đokovićem v zadnjem času ni prineslo ničesar dobrega," je za Luzerner Zeitung pisal Weinmann in s tem imel v mislih Đokovićevo avstralsko afero. Đoković je namreč eden redkih teniških igralcev, ki se ni cepil proti covid-19. Dogajanje v Avstraliji pa je znamki Lacoste prineslo vse prej kot dobro reklamo.

Švicarski novinar je še zapisal, da naj bi bila novi obraz 41-letna teniška igralka. "V podjetju so že napovedali, da bo nova ambasadorka Venus Williams, sedemkratna zmagovalka turnirjev za grand slam. Dejali so, da je ena najbolj navdihujočih žensk v športu in da se je vedno borila za enakost."

Novak Đoković naj bi ostal brez dogovora s Peugeotom. Foto: Guliverimage

Odpovedal se mu je že Peugeot

To pa ni bil prvi udarec za Novaka Đokovića. Po poročanju tujih medijev se je po osmih letih za prekinitev pogodbe odločila tudi avtomobilska znamka Peugeot.

Te poteze francoskega proizvajalca avtomobilov ni nihče pričakoval, saj je še pred kratkim zatrdil, da ne bo končal sodelovanja s srbskim teniškim asom. Pri Peugeotu so namreč Novaku in svetovni javnosti zagotavljali, da se ne bodo umaknili, potem ko so drugega igralca sveta zaradi neveljavnega vizuma deportirali iz Avstralije.

"Ne, ne bomo podaljšali sodelovanja z Đokovićem," je izjavil Carlos Tavares, generalni direktor Stellantis Group, ki je lastnica avtomobilske znamke Peugeot.

Novak Đoković in Marjan Vajda Foto: Guliverimage/Getty Images

V začetku marca je prišla v javnost informacija, da je drugi igralec sveta ostal še brez glavnega trenerja. Njegov tabor je namreč zapustil Marjan Vajda. Pravzaprav sta se trener in varovanec dogovorila, da sodelovanje končata že po lanskem finalnem turnirju ATP v Torinu.

Slovaškega trenerja v družbi Novaka Đokovića namreč letos sploh nismo videli. Ga je pa Vajda pri vsem dogajanju v Avstraliji odločno podprl.