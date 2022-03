Velik udarec: Đoković ostal brez pomembnega sponzorja

Te poteze francoskega proizvajalca avtomobilov ni pričakoval nihče, saj je še pred kratkim potrdil, da ne bo končal sodelovanja s srbskim teniškim asom. Pri Peugeotu so namreč Novaku in svetovni javnosti zagotavljali, da se ne bodo umaknili, potem ko so drugega igralca sveta zaradi neveljavnega vizuma deportirali iz Avstralije.

"Ne, ne bomo nadaljevali sodelovanja z Đokovićem," je izjavil Carlos Tavares, generalni direktor Stellantis Group, ki je lastnica avtomobilske znamke Peugeot.

V avstralski sagi Novaka Đokovića se je pojavilo kar nekaj dvomov o resničnosti njegovih navedb. Foto: Guliverimage

Novak Đoković je januarja pred začetkom OP Avstralije svojo pravico na sodišču iskal kar dvakrat. Đoković namreč ni cepljen, 34-letnik pa se je zanašal na zdravstveno izjemo, potem ko je prebolel covid-19. Avstralsko sodišče se je odločilo, da njegov avstralski vizum ni veljaven, zato je moral 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam nemudoma zapustiti Avstralijo.

V avstralski sagi Novaka Đokovića se je pojavilo kar nekaj nejasnosti in tako so padale sence dvoma na resničnost njegovih navedb. Po pisanju tujih medijev bi bil to lahko razlog za odpoved pogodbe. Kot kaže, so se pri Peugeotu, znamka je z njim sodelovala vse od leta 2014, odločili, da se raje umaknejo. Vprašanje pa je, ali je to le prva v vrsti odpovedi sponzorjev srbskega asa.

Njegova usoda za prihodnje turnirje še ni znana

Nole je v letošnji sezoni prvi turnir igral v Dubaju, kjer se je moral posloviti v četrtfinalu. Za bližnjo prihodnost še ni znano, na katerem turnirju bi lahko igral. Beograjčan se je sicer prijavil za turnir v Miamiju, a za zdaj tam še nima dovoljenja za nastop. Glede na trenutno stanje v svetu bi se lahko nekateri ukrepi sprostili, s tem pa bi se Đokoviću odprla marsikatera vrata na turnirje.

Novak Đoković je v ponedeljek izgubil prvo mesto na lestvici ATP. Foto: Guliverimage

V ponedeljek je izgubil prvo mesto na lestvici ATP

Novak Đoković je v ponedeljek izgubil prvo mesto na lestvici ATP. Tam ga je zamenjal Daniil Medvedjev. Razlog za to je predvsem neigranje na turnirjih. Đoković je razkril, da nikoli ni bil nasprotnik cepljenja, se je pa vedno zavzemal za to, da se človek svobodno odloča o tem, kaj bo sprejel v svoje telo. Pri tem vztraja še danes in je pripravljen žrtvovati nastopanje na največjih turnirjih, samo da se ne bo cepil.