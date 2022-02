Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boris Becker, nekdanji trener Novaka Đokovića, je izjavil, da je srbski teniški zvezdnik v sagi v Avstraliji največ izgubil in da bi bil svet lepši, če bi se vsi cepili.

Boris Becker, ki je pred leti kot trener uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem, je še enkrat komentiral dogajanje okrog Đokovića, potem ko so ga januarja deportirali iz Avstralije in mu s tem onemogočili igranje na OP Avstralije.

Foto: Gulliver/Getty Images

"V tej zgodbi ni zmagovalca. Bilo je neprijetno za vse, ampak Novak je izgubil največ. Svet bi bil boljši, če bi se vsi cepili, to je jasno. Ampak vsak se odloča o svojem telesu. Jaz sem starejši človek in se moram cepiti. Če nekdo od mlajših tega ne želi narediti, ga ne bi smeli obsojati in misliti, da je zaradi tega slabša oseba," je uvodoma povedal še vedno najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu.

Becker ob tem meni, da bi moral biti 34-letni Beograjčan proglašen za najboljšega športnika v letu 2021. "Imel je neverjetno leto. Osvojil tri turnirje za grand slam in bil je blizu, da osvoji še četrtega. Mislim, da je favorit, da osvoji to nagrado. Bil je izjemen," je še povedal 54-letni Becker.

Po odločitvi avstralskega sodišča je moral Đoković januarja zapustiti Avstralijo. Foto: Guliverimage

Nikoli ni bil proti cepljenju

Novak Đoković je pred mesecem v Avstraliji doživljal pravo dramo, ki je trajala več kot deset dni. Na koncu je zvezno avstralsko sodišče odločilo, da je njegov vizum neveljaven in je moral nemudoma zapustiti Avstralijo. Predvsem je bila težava, ker se Novak ni cepil proti covid-19.

"Nikoli nisem bil proti cepljenju. Cepil sem se kot otrok, ampak sem vedno podpiral svobodno odločitev, da se sami odločimo o tem, kaj bomo vnesli v svojo telo." Eden najboljših teniških igralcev vseh časov ostaja odprt za možnost cepljenja proti covid-19, če se bo prepričal, da je to prava izbira zanj.

Danes ga na turnirju v Dubaju čaka nov dvoboj. Foto: Guliverimage

Danes ga čaka nov dvoboj

Novak je v ponedeljek na turnirju v Dubaju odigral prvi letošnji dvoboj in po dveh nizih premagal Italijana Lorenza Musettija. Danes ga čaka nov dvoboj, nasproti pa mu bo stal Karen Hačanov, trenutno 26. igralec sveta. Igralca sta med seboj odigrala pet medsebojnih dvobojev. Statistika pa je na strani Beograjčana, in sicer 4:1.

Zelo negotova pa je tudi prihodnost 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam, saj še ne ve, na katerih turnirjih bo lahko v bližnji prihodnosti lahko sploh igral. Za zdaj kaže, da s svojim statusom ne bo smel vstopiti v ZDA.