Kaj je Đoković pisal ukrajinskemu kolegu na fronti?

Foto: Instagram

Nole upa, da se bo vse kmalu umirilo

Sergij Stahovski je nekdanji teniški igralec, ki se je odločil, da bo šel na fronto pomagat braniti ukrajinsko ozemlje pred napadi ruske vojske. S svojo prepoznavnostjo preko družbenih omrežij opozarja na vse tegobe ukrajinskega prebivalstva, prav tako se je za mnoge medije javljal z bojišča.

Sporočilo podpore mu je poslal Novak Đoković, zdaj pa je tudi znana vsebina tega sporočila. "Stako, kako si? Ali si na bojišču? Mislim nate … Upam, da se bo kmalu vse umirilo. Prosim, povej mi, kateri naslov je najboljši za pošiljanje pomoči. Finančna ali katerakoli druga pomoč."

Sergij Stahovski ni uspel priti v stik s Federerjem in Nadalom. Foto: Guliverimage

S Federerjem in Nadalom ni uspel stopiti v stik

Sergij Stahovski je skušal stopiti v stik z Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem, a mu ni uspelo. "Đoković mi je poslal sporočilo podpore in malo sva klepetala. Poskušal sem stopiti v stik z Rogerjem (Roger Federer, op. p.) in Rafo (Rafael Nadal, op. p.). Žal mi je, da sta se odločila, da bosta molčala. Razumem ju, to ni njuna vojna," je za La Stampa povedal Stahovski, nekdaj 31. igralec sveta.

Đoković letos igral le na enem turnirju

Novak Đoković je pred kratkim na lestvici ATP izgubil prvo mesto, kjer ga je zamenjal Daniil Medvedjev. Beograjčan zaradi neveljavnega vizuma ni smel igrati na OP Avstralije, kar pomeni, da je na ta račun izgubil kar nekaj točk. Eden najboljših igralcev je letos igral le turnir v Dubaju, kjer je izpadel v četrtfinalu.