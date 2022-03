Rus ostaja na vrhu lestvice ATP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je pridobil tri mesta in je 133., Blaž Rola pa je 178. in je napredoval za eno mesto. To sta edina Slovenca med prvimi 400 igralci sveta.

Italijan Matteo Berettini je na šestem mestu prehitel Rusa Andreja Rubljova, na deseto mesto pa se je uvrstil drugi Italijan Jannik Sinner in na 11. mesto potisnil Poljaka Huberta Hurkacza.

* Lestvica ATP (28. februar):

1. (1) Danil Medvedjev (Rus) 8615

2. (2) Novak Đoković (Srb) 8465

3. (3) Alexander Zverev (Nem) 7515

4. (4) Rafael Nadal (Špa) 6515

5. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 6325

6. (7) Matteo Berettini (Ita) 4928

7. (6) Andrej Rubljov (Rus) 4590

8. (8) Casper Ruud (Nor) 3915

9 (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3883

10. (11) Jannik Sinner (Ita) 3495

...

133.(136) Aljaž Bedene (Slo) 485

179.(179) Blaž Rola (Slo) 337